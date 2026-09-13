Se Esperan Bloqueos en Estas Calles y Avenidas de CDMX por Movilizaciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este domingo.

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Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, una rodada motociclista, 5 rodadas ciclistas, una rodada de autos, una rodada en patines y 22 eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.

Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

10:00 horas. Colectiva “Hilos” realizará el proyecto político cultural “Sangre de mi sangre” en la Glorieta del Ahuehuete para visibilizar y denunciar la violencia de género mediante el arte del tejido, así como crear una red de apoyo para víctimas de trata y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición.

11:00 horas. Diversas organizaciones sociales realizarán actividades y talleres en avenida Paseo de la Reforma No. 211-213, en el marco del 12º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, rumbo a la marcha del 26 de septiembre.

16:30 horas. Colectiva “Glorieta de las Mujeres que Luchan” realizará una conmemoración en la Glorieta “La Joven de Amajac” por los 12 años de la desaparición de una joven ocurrida el 13 de septiembre de 2014 en Cuernavaca, Morelos, y exigirá a las autoridades informar sobre su posible ubicación.

Tlalpan

12:00 horas. Sociedad Civil se manifestará en el Albergue Animal en el Ajusco para exigir la devolución de casi 300 perros sustraídos del Refugio Franciscano A.C., al señalar que en el albergue habilitado por el Gobierno de la Ciudad de México carecen de condiciones adecuadas para su cuidado.

Miguel Hidalgo

12:00 horas. Organización Político Cultural Cleta realizará el evento político cultural “Contra el Despojo” en el Foro Abierto “Casa del Lago”, como espacio de reflexión sobre la defensa de los espacios culturales y el territorio, además de informar sobre la Gira por la Vida 2026-Capítulo México, integrada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Benito Juárez

Durante el día. Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como parte de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Rodadas ciclistas, motociclistas y de autos

06:00 horas. Inmortal Bikes realizará una rodada del Centro Comercial Manacar al Parque Ecológico de Texcoco, Estado de México.

06:30 horas. Bananas Bike Geovanna realizará una rodada de Plaza Tlaxcoaque al Bosque de Tláhuac.

10:00 horas. Rodada Masiva 11 realizará una rodada del Monumento a la Madre al Parcur Chapultepec, en Miguel Hidalgo.

07:45 horas. Libertad en Bici realizará una rodada de Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto a la Casa de Morelos, en Ecatepec de Morelos, Estado de México.

09:00 horas. Escudería Stang's CDMX realizará una rodada del estacionamiento de Perisur a Ford Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

13:00 horas. Jales Tepito Morelos realizará una rodada del Deportivo Plutarco Elías Calles a Kid Azteca para celebrar el "5to Aniversario del MC Jales Tepito Morelos".

18:00 horas. Baby Runners realizará una rodada de la cabaña "Mis Tres Amores" al Cerro del "Elefante", en Ixtapaluca, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 13 de septiembre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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ASJ