Marchas

Se Esperan Bloqueos en Estas Calles y Avenidas de CDMX por Movilizaciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones que se tienen previstas en diversas alcaldías de la capital del país

CDMXEn la app de N+ puedes estar al tanto de toda la información sobre las movilizaciones en la capital del país. Foto: Cuartoscuro.
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