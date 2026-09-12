Agenda de Marchas, Concentraciones y Rodadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 12 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 9 concentraciones, 4 rodadas de motociclistas, 5 rodadas de ciclistas y 24 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Clan Mariposas Negras marchará a las 12:00 horas, del Kiosco de Coyoacán, en Ignacio Allende y Jardín Plaza Hidalgo, colonia Coyoacán Centro, alcaldía Coyoacán con destino a la Cineteca Nacional de México en avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

The Bikers Boys del Sur rodarán a las 19:00 horas del Embarcadero Fernando Celada Miranda, en avenida Guadalupe I. Ramírez y Matamoros, colonia San Antonio, alcaldía Xochimilco con destino al Estadio Olímpico Universitario, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo rodarán a las 20:00 horas del Parque Recreativo Francisco I Madero, en avenida Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza a un destino por definir.

Ciclistas rodarán a las 08:00 horas de la avenida F. C. de Cuernavaca, colonia Polanco Segunda Sección con destino a La Venta, Carretera México - Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ