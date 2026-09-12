Sociedad

Tips para Detectar Fugas de Gas y Tanques en Mal Estado: Esto Debes Saber

Conocer los puntos centrales en el manejo de contenedores de gas LP y detección de fugas ayuda a evitar tragedias

Incendio y explosión de tanques de gas en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMXIncendio y explosión de tanques de gas en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. Foto: Cuartoscuro

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