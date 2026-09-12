Sociedad

Se Contrataba como Conductor de Taxi por Aplicación y Robaba Autos a Dueños

Según informes de las autoridades, en contra del hombre de 50 años de edad existen alrededor de 70 carpetas de investigación

El conductor fue ingresado al Reclusorio NorteEl conductor fue ingresado al Reclusorio Norte. Foto: Unsplash | Ilustrativa

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