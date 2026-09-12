Se Contrataba como Conductor de Taxi por Aplicación y Robaba Autos a Dueños

José Erick 'N' fue detenido por elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, luego de que existían dos órdenes de aprehensión en su contra por el delito de abuso de confianza.

El imputado se contrataba como conductor de taxis de plataforma, pero no devolvía los vehículos a sus dueños. Fue ingresado al Reclusorio Norte para ser presentado ante un juez de control.

Según las investigaciones, el detenido se presentaba como chofer ante los dueños de vehículos enlistados en la plataforma.

Entregaba sus documentos y los propietarios de los autos le proporcionaban las unidades para que las trabajara, a cambio de que entregara una cuota diaria. Sin embargo, después de unos días, el hombre desaparecía.

Según los reportes, operaba principalmente en la alcaldía Álvaro Obregón. En la Policía de Investigación señalaron que los vehículos los vendía en alrededor de 10 mil pesos.

De las 70 carpetas de investigación en las que se le involucra, solo en dos se le acusa de robo de vehículo; el resto son por el delito de abuso de confianza, pues se considera que los dueños le entregaban las unidades.

Durante los meses recientes han incrementado las denuncias de dueños de taxis de plataforma, quienes acusan que sus choferes no les regresan las unidades o las entregan con daños.

Con información de N+

ICM