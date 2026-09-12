Pan de Dulce y Sus Técnicas de Elaboración, Patrimonio Cultural de la CDMX

En la Gaceta Oficial de este viernes, se explica que el objeto es reconocer que al pan dulce tradicional por su valor social y cultural.

Se relata que la tradición para la elaboración del pan dulce en la capital data desde el siglo XVI, y que si bien esta práctica fue introducida por los españoles, en la Ciudad de México se gestó un sistema propio de elaboración.

Este dio lugar a un sistema independiente y que, desde el siglo XVII, el consumo se había generalizando entre todas las clases sociales.

Existen, además, fuentes documentales que confirman la presencia de panaderías y reposterías bien establecidas desde el periodo de la segunda intervención francesa en la Ciudad de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pan Dulce y su Elaboración, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México

Además, el pan de dulce se ha convertido en un elemento para diversos actos sociales y rituales, que lo ha convertido en una pieza importante para ciertas festividades, porque posee un amplio abanico de piezas únicas por sus sabores, colores y texturas.

El pan de dulce enaltece al país y destaca internacionalmente por la diversidad de sus ingredientes, se lee en la declaratoria publicado en la gaceta.

Por ello, el gobierno capitalino declaró 'Los saberes y prácticas del pan de dulce' como Patrimonio Cultural Inmaterial, que entrará en vigor a partir de este fin de semana.

Con información de Mario Torres

ICM