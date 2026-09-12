Cultura

Pan de Dulce y Sus Técnicas de Elaboración, Patrimonio Cultural de la CDMX

A partir de este sábado 12 de septiembre, 'Los saberes y prácticas del pan de dulce' tendrán esta importante denominación en la capital del país

Una charola de conchas de azúcar en una panaderíaEl pan dulce en la Ciudad de México data del siglo XVI. Foto: Cuartoscuro

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