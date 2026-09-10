Carrera de Melones: Una Tradición Llena de Creatividad y Velocidad en Veracruz

La denominada ‘carrera de melones’ es un evento que se realiza año con año en la ciudad de Xalapa, en especifico en el puente del denominado barrio mágico de Xallitic. Lugar hasta donde se trasladan cientos de personas para presenciar y participar en este evento que cada año cobra más relevancia.

Esta curiosa carrera celebrará su edición 22 en este 2026, la creatividad con la cual decoran los melones cada uno de los participantes ha sido de los factores que han logrado popularizar este evento.

En ediciones anteriores las frutas participantes han sido caracterizadas con personajes de películas, caricaturas, políticos, personajes virales, memes, artistas, entre algunos otros diseños.

El lugar elegido para esta carrera no es casual. La carrera aprovecha la pronunciada pendiente de la calle Rafael Lucio que cuenta con aproximadamente 150 metros de longitud para que los melones rueden cuesta abajo hasta la zona de meta.

El evento es gratuito y se divide en dos categorías el ‘melón mas rápido’ donde el reconocimiento corresponde al melón que consigue recorrer la pendiente y cruzar primero la meta. Y la otra categoría corresponde al ‘melón más guapo’, donde se evalúan aspectos relacionados con la creatividad, diseño, caracterización y humor de la fruta.

La fecha está directamente relacionada con el contexto que dio origen a la tradición. Los primeros melones fueron lanzados aprovechando el cierre de calles del centro histórico durante las celebraciones patrias del 15 de septiembre.

Con el paso de los años, esa fecha quedó establecida como el día de la carrera. Así, mientras Xalapa se prepara para las celebraciones del Grito de Independencia, en Xallitic ocurre una escena mucho más pintoresca donde decenas de melones compiten cuesta abajo.