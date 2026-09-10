Cultura

Carrera de Melones: Una Tradición Llena de Creatividad y Velocidad en Veracruz

La celebración xalapeña volverá a reunir participantes frente al puente de Xallitic, con frutas caracterizadas y pruebas llenas de ingenio

Carrera de Melones cumple 22 años de creatividad y velocidad en XalapaCarrera de Melones cumple 22 años de creatividad y velocidad en Xalapa. Foto: N+

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En Xalapa, la carrera de melones se realizará la edición 22 de este peculiar evento. Descubre cómo la creatividad y la velocidad se combinan en este evento único en el puente de Xallitic.

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Carrera de Melones: Una Tradición Llena de Creatividad y Velocidad en Veracruz