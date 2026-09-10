Anuncian Nueva Edición de Noche de Museos en Puebla por Fiestas Patrias 2026

Las Fiestas Patrias 2026 ya iniciaron en varios municipios del estado de Puebla, razón por la que familias poblanas aprovecharán este fin de semana para salir a celebrar.

Es por eso que se alista una edición más de Noche de Museos, evento en el que 31 recintos distribuidos en siete municipios poblanos abrirán sus puertas de manera gratuita.

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) presentó este jueves 10 de septiembre de 2026 una nueva edición de la Noche de Museos, en la que los establecimientos culturales abrirán sus puertas de forma gratuita.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Realizan la Tradicional Quema de Panzones en San Pedro Cholula, Puebla

Dicho evento se realizará el sábado 12 de septiembre a partir de las 17:00 horas, participando espacios ubicados en la capital poblana, San Pedro Cholula, Libres, Tecali de Herrera, Teziutlán, Zacatlán e Izúcar de Matamoros.

Además, como en cada edición, habrá comercios que ofrecerán precios especiales, descuentos o promociones a quienes demuestren haber acudido a alguno de los museos participantes.

En N+ Puebla te compartimos cuáles serán los recintos que participarán en la Noche de Museos 2026 a realizarse este 12 de septiembre en siete municipios poblanos:

En San Pedro Cholula abrirá sus puertas de forma gratuita el Museo del Caballero Águila, en Libres lo hará el Instituto Cultural Pabellón del Ángel, mientras que en Izúcar de Matamoros participará el Museo Cuna del Ejército Mexicano - Casa Colorada.

En Tecali de Herrera abrirá el Corral de Comedias Teatro ‘Gregorio de Gante’, en Zacatlán participará tanto el 43 Espacio Cultural como el Museo Regional Comunitario ‘Luciano Márquez Becerra’, mientras que en Teziutlán lo hará la Casa de Cultura y el Museo del Ferrocarril.

En la capital poblana participarán 23 museos: el Museo Universitario ‘Casa de Los Muñecos’, ‘Carolino’ Centro Universitario de la Cultura y los Saberes, Museo Amparo, Museo Viviente, Galería 16, Barrio del Artista ‘Rincón Histórico’ y Museo de la Talavera Poblana Armando.

También abrirá sus puertas la Galería de Arte ‘Ana Sofía’, el Pasaje Histórico 5 de Mayo, Renacimiento Gráfico, Club & Museo del Automóvil, Museo de Historia Scout ‘Casa del Clan Roberts Hunab Ku’, Museo de la Memoria Histórica Universitaria y Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.

Otros de los recintos participantes son la Galería de la Alianza Francesa, Arboterra, Acuario Michin, Parque Sendela - Estrella de Puebla, Estudio Azul Art Gallery, Pi (Con) Pi Café Cristales Libros, Cuexcomate El Volcán Más Pequeño del Mundo, Museo Comunitario de Ignacio Romero Vargas y ‘Xolokali’ Refugio del Ajolote.

Para conocer más detalles sobre la mecánica de entrada en cada uno de los museos participantes, puedes consultar las redes sociales de la Noche de Museos Puebla.