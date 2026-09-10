Cultura

Anuncian Nueva Edición de Noche de Museos en Puebla por Fiestas Patrias 2026

31 recintos distribuidos en siete municipios de la entidad poblana abrirán sus puertas de manera gratuita. Aquí te damos todos los detalles

Noche de Museos Puebla Fiestas Patrias Sábado 12 Septiembre 2026 Horario Recintos ParticipantesAnuncian Nueva Edición de Noche de Museos en Puebla por Fiestas Patrias 2026. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Este 12 de septiembre, vive la Noche de Museos en Puebla. 31 museos en siete municipios abrirán sus puertas de forma gratuita. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar la cultura sin costo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+