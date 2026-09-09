Cultura

Miles de Pesos Gastarán en Festejos Patrios Municipios de Guanajuato

La celebración que tendrá un costo mayor lo realizarán en Dolores Hidalgo en donde se presentarán Jorge Medina y Josi Cuen

Miles de Pesos Gastarán en Festejos Patrios Municipios de Guanajuato.Miles de Pesos Gastarán en Festejos Patrios Municipios de Guanajuato. Foto: N+

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En Guanajuato, Capital no se dio dará a conocer el artista principal ya que será una sorpresa, en León estará Alicia Villarreal.

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