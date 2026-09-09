Miles de Pesos Gastarán en Festejos Patrios Municipios de Guanajuato

A unos días de conmemorar el inicio de la Independencia de México, los municipios de Guanajuato alistan la cartera para la organización de las fiestas patrias en sus plazas públicas.

El gasto más fuerte lo encabeza Dolores Hidalgo con el espectáculo estelar de Jorge Medina y Josi Cuen, cuya contratación en estas fechas ronda entre los 1.5 y 2 millones de pesos.

En León se presentará la cantante de regional mexicano, Alicia Villarreal, en la plaza principal con una cotización que supera el millón de pesos.

Salamanca tendrá en su festejo como artista principal al Grupo Brindis con un costo proyectado de entre 400 y 700 mil pesos.

Mientras que Jaral Del Progreso tendrá en sus fiestas patrias a los grupos, La Pirinola, Cadetes de Linares y La Sonora Dinamita.

En Valle De Santiago se contratará a la agrupación llamada La Dinastía Mendoza, en ambos municipio se estima que el gasto oscile entre los 400 mil y el millón de pesos.

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Guanajuato, Capital hasta el momento ha informado que tendrá un show sorpresa. Otros municipios optarán por la austeridad con talento local o mariachis.

Es importante precisar que estas cifras corresponden a estimaciones y no son el costo final de las contrataciones públicas.