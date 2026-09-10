Accidentes

Muere Policía de Apodaca Atropellado al Retirar Trafitambo en Av. Miguel Alemán

El oficial perdió la vida horas más tarde tras ser internado en la Clínica 67 del IMSS

ICSP de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo LeónElementos del ICSP acudieron al hospital para continuar con las investigaciones del caso. Foto: N+

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