Muere Policía de Apodaca Atropellado al Retirar Trafitambo en Av. Miguel Alemán

Un oficial de la Policía Municipal de Apodaca murió en el hospital después de ser atropellado por un automovilista en la avenida Miguel Alemán, casi en la intersección con la avenida Concordia en la circulación hacia el norte, en el estado de Nuevo León.

El elemento policial fue arrollado cuando apoyaba a trabajadores de la obra de la línea del metro y retiraba trafitambos. Presuntamente el conductor de la camioneta, identificado como Rubén "N", de 64 años de edad, no alcanzó a ver al oficial cuando estaba quitando la estructura de plástico, lo atropelló impactándolo contra un muro del puente vehicular.

Paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil de Apodaca acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios al oficial herido, quien debido a las lesiones de gravedad que presentaba fue trasladado a un hospital para su atención medica de emergencia.

Minutos más tarde se confirmó el fallecimiento del Policía de Apodaca, identificado como Alexander Vázquez, originario de Chiapas, cuando era atendido en la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado a unos cuántos kilómetros adelante del lugar de los hechos.

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Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) acudió al hospital para comenzar con la averiguaciones. Por su parte, el presunto responsable fue detenido por las autoridades para comenzar con la investigación y se encuentra bajo custodia en un hospital en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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