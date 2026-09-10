Seguridad

Dan 84 Años de Prisión a Cuatro Hombres por Triple Homicidio en Zuazua, NL

Los sujetos deberán cumplir su condena en un Centro de Reinserción Social Estatal

Fiscalía de Nuevo LeónLos detenidos serán internados en un penal estatal. Foto: N+

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