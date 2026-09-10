Dan 84 Años de Prisión a Cuatro Hombres por Triple Homicidio en Zuazua, NL

Cuatro hombres fueron sentenciados a 84 años de prisión por asesinar a tres personas el pasado mes de abril del 2023 en el municipio de Zuazua, Nuevo León.

Los sujetos, identificados como Carlos "N”, José "N", Oziel "N" y Alexis "N" recibieron esta sentencia luego de que un juez los encontrara como culpables por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Dicha sentencia deberá se cumplida al interior de un centro de reinserción social estatal, donde permanecerán bajo arresto los cuatro sujetos durante 84 años y 3 meses en total.

Autoridades informaron que los últimos tres meses agregados a la condena se debe a que los cuatro acusados contaban con una diversa carpeta de investigación por delitos contra la salud luego de haber sido detenidos en 2023 portando armas y sustancias ilícitas.

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Según autoridades, los homicidios que cometieron ocurrieron al interior de un domicilio que operaba como base de taxis. Hasta este punto llegaron los cuatro hombres portando armas de fuego, mismas que utilizaron para atacar a las tres víctimas mortales y una cuarta persona, quien fue atendida en un hospital.