Seguridad

Aseguran Más de 8 Millones de Cigarros 'Pirata' Procedentes de China en Michoacán

El cargamento, documentado como papel para comida, fue detectado durante una inspección aleatoria

Cajetilla de cigarrillos. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoCajetilla de cigarrillos. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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