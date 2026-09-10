Aseguran Más de 8 Millones de Cigarros 'Pirata' Procedentes de China en Michoacán

Bajo la etiqueta de cajas de papel para comida viajaba uno de los cargamentos de cigarros apócrifos más grandes detectados en los últimos meses. Más de 8 millones de unidades que intentaron colarse por la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Fue durante una inspección aleatoria cuando los elementos notaron algo que no cuadraba en una operación de importación proveniente de Hong Kong, China.

El documento declaraba cajas de papel para comida; la realidad, sin embargo, era otra: al abrir el cargamento, encontraron 8 millones 780 mil cigarros apócrifos.

El hallazgo se dio en el marco de las acciones permanentes de análisis de riesgo, vigilancia y fortalecimiento del control aduanero que llevan a cabo la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Lejos de ser un golpe de suerte, las autoridades explicaron que la detección fue resultado de labores de inteligencia previas, que ya habían advertido sobre el posible ingreso de productos de tabaco ilícito al país con el fin de evadir la normativa fiscal y aduanera vigente.

La operación completa fue identificada mediante los mecanismos institucionales de análisis de riesgo que la ANAM aplica de forma permanente en las aduanas del país.

AMP