Investigan Ataque con Arma de Fuego Contra un Perro en Veracruz

La agresión a una mascota de nombre Káiser, la cual es un perro de raza pastor belga de un año y medio, causó la indignación en los vecinos de la colonia Las Bajadas, en la zona poniente de la ciudad y puerto de Veracruz.

El perro murió presuntamente tras recibir un disparo de arma de fuego. Según relataron los habitantes, el animal habría sido atacado en calle Venustiano Carranza, pero caminó hasta donde pudo avanzar, quedando tirado en una banqueta cerca de su domicilio en la calle Benito Juárez.

Por estos hechos ya existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), por parte de los dueños de Káiser. Por su parte, la Dirección de Salud y Protección Animal de Veracruz dio a conocer que se tomó conocimiento de los hechos y se da acompañamiento a los propietarios del perro.

El personal municipal realizó una inspección en la zona donde se recorrieron viviendas y establecimientos cercanos para recabar testimonios, además de revisar el cuerpo del canino, donde se observó una herida compatible con impacto de arma de fuego en la zona intercostal derecha.