Seguridad

Investigan Ataque con Arma de Fuego Contra un Perro en Veracruz

Una mascota fue agredida a disparos en la colonia Las Bajadas del municipio porteño. Por estos hechos, las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación

Investigan Ataque con Arma de Fuego Contra un Perro en VeracruzLas autoridades se encuentran recabando testimonios de los vecinos como parte de las investigaciones. Foto: Archivo | N+

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Tragedia en Las Bajadas: un perro de un año y medio fue baleado. La comunidad exige justicia mientras las autoridades investigan.

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