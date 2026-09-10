Seguridad

Aseguran Vehículos con Reporte de Robo que Estaban Abandonados en Coronango, Puebla

Durante el operativo “Campesino Seguro”, encontraron una camioneta blanca con negro en Camino Tiros Largos, de San Martín Zoquiapan

La camioneta fue recuperada en San Martín Zoquiapan.La camioneta fue recuperada en San Martín Zoquiapan. Foto: SSC Coronango

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Durante el operativo 'Campesino Seguro' en Coronango, Puebla, se aseguraron varios vehículos robados en estado de abandono.

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