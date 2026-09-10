Aseguran Vehículos con Reporte de Robo que Estaban Abandonados en Coronango, Puebla

Tres vehículos con reporte de robo terminaron asegurados en el municipio de Coronango, durante distintos recorridos de vigilancia.
En calle fausto ortega, agentes ubicaron una caja seca sin cabina y en aparente abandono. Tras revisar el NIV, confirmaron reporte por robo.
En 6 de Enero y Avenida Comonfort, policías localizaron una motocicleta negra sin placas. La consulta correspondiente arrojó registro vigente.
Durante el operativo “Campesino Seguro”, encontraron una camioneta blanca con negro en Camino Tiros Largos, de San Martín Zoquiapan.
Más tarde la misma Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango, confirmó el hallazgo de una cabina de tráiler cuyo propietario reportó que mediante GPS, dectectó que la unidad había salido de su itinerario programado.
Policías del municipio se aproximaron al lugar indicado, ubicando la cabina en estado de abandono. Las cuatro unidades quedaron bajo resguardo para continuar el procedimiento legal.
Con información de N+
JAPR