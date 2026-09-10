Seguridad

Rescate en las Alturas en Puebla: Policías Ayudan a Mujer en Situación de Riesgo

Una llamada a los números de emergencia movilizó a la policía municipal de Amozoc para evitar un accidente

La mujer estuvo a punto de caer más de 10 metros de altura.La mujer estuvo a punto de caer más de 10 metros de altura. Foto: SSC Amozoc

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Policías de Amozoc actúan con rapidez para salvar a una mujer en riesgo de caída. La valiente intervención fue clave para evitar un accidente.

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