Rescate en las Alturas en Puebla: Policías Ayudan a Mujer en Situación de Riesgo

Un reporte recibido en el Centro de Control y Comando (C2) de Amozoc en Puebla, elementos de la Policía Municipal y del Grupo Motorizado acudieron de inmediato para ayudar a una mujer en situación de riesgo.

De acuerdo con el reporte oficial, la rápida intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc (SCC) permitió poner a salvo a la persona en la zona de San Jacinto.

Una llamada alertó a las autoridades sobre la situación de emergencia, por lo que actuaron de manera directa y lograron rescatar a la mujer, evitando que cayera desde más de 10 metros de alturas.

Posteriormente se solicitó la presencia de paramédicos para valorar su estado de salud, quienes la reportaron como estable.

Además, personal de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas intervino para brindar acompañamiento y canalizar la atención correspondiente, incluyendo apoyo psicológico y jurídico.

Con información de N+

JAPR