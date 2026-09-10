Seguridad

Matan a Taquero y Creador de Contenido 'El Piturris' en Ciudad Obregón, Sonora

Un hombre de 37 años fue ultimado a balazos mientras atendía su negocio en la colonia Reforma de Ciudad Obregón, informó la FGJES

Asesinan a Tiros a Taquero y Creador de Contenido 'El Piturris' en Ciudad Obregón.Asesinan a Tiros a Taquero y Creador de Contenido 'El Piturris' en Ciudad Obregón. Foto: Instagram @el_piturris

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Asesinan a tiros a José Luis 'El Piturris', taquero y creador de contenido de Ciudad Obregón, Sonora. La investigación continúa.

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