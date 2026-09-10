Matan a Taquero y Creador de Contenido 'El Piturris' en Ciudad Obregón, Sonora

Un taquero de 37 años fue asesinado a balazos mientras atendía su negocio en la colonia Reforma de Ciudad Obregón, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Los hechos se registraron en una taquería ubicada en las inmediaciones de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada, donde la víctima, identificada como José Luis 'N', quien además era creador de contenido en redes sociales, conocido como 'El Piturris' fue agredida con proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros datos la víctima fue agredida mientras atendía la taquería por un hombre, que posteriormente huyó a bordo de una motocicleta junto con otra persona. En el lugar fueron recolectados dos casquillos calibre .40, como parte de los indicios que serán analizados.

AVANCE INFORMATIVO



FGJES investiga homicidio con proyectil de arma de fuego en agravio de un taquero en Ciudad Obregón



Cajeme, Sonora, 10 de septiembre de 2026.- En relación con los hechos registrados en una taquería ubicada en las inmediaciones de las calles Chihuahua y… pic.twitter.com/UUoR6kSjPl — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 10, 2026

La FGJES se encuentra a la espera del trabajo de campo de Servicios Periciales, los resultados de la necropsia y el análisis de los elementos balísticos, con el propósito de establecer las circunstancias del hecho y determinar con qué otros asuntos pudiera estar relacionado el homicidio.