Aseguran Más de 27 Kilos de Cristal en Vehiculo Abandonado en Tijuana, BC

Más de 27 kilogramos de una sustancia con características de la droga conocida como cristal fueron asegurados dentro de un vehículo aparentemente abandonado en la colonia Los Altos, en Tijuana.

El decomiso se registró durante la tarde del miércoles 9 de septiembre, cuando elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional realizaban un operativo preventivo en la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, los agentes localizaron un Nissan March azul aparentemente abandonado, por lo que realizaron una inspección con apoyo de la Unidad de Operaciones Caninas K9.

Durante la revisión, el ejemplar canino ’Brody’, especializado en la detección de sustancias prohibidas, alertó a su manejador sobre la posible presencia de narcóticos.

Al inspeccionar el área, los agentes localizaron 60 envoltorios que contenían poco más de 27 kilogramos de la presunta droga.

Tanto la sustancia como la unidad fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

APG