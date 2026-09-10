Seguridad

Aseguran Más de 27 Kilos de Cristal en Vehiculo Abandonado en Tijuana, BC

El hallazgo ocurrió en la colonia Los Altos, donde policías localizaron 60 envoltorios durante un operativo preventivo

Aseguran Más de 27 Kilos de Cristal en Vehiculo Abandonado en Tijuana, BCAseguran Más de 27 Kilos de Cristal en Vehiculo Abandonado en Tijuana, BC | Foto: SSPCM

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