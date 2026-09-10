Detienen a Tres Hombres y les Aseguran 753 cartuchos, un Arma y Droga en León

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en coordinación con otras dependencias de Seguridad, lograron el aseguramiento de un arma de fuego, 753 cartuchos útiles, presunta droga en la comunidad de San José de los Romeros, en León, Guanajuato.

De acuerdo a información de las FSPE, los hechos ocurrieron al darle seguimiento a denuncias presentadas ante la Coordinación General de las FSPE, tras lo cual se obtuvieron órdenes judiciales para intervenir dos domicilios de la comunidad ubicada en la zona limítrofe entre León y San Felipe.

Ante ello, elementos de la FSPE en conjunto con la Unidad Canina K9, así como agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Nacional, acudieron a los domicilios indicados.

Durante las acciones, los uniformados llegaron a un inmueble ubicado en la calle principal de San José de los Romeros, donde fue detenido Daniel “N”. Ahí, se aseguró un arma corta tipo pistola calibre .380 ACP, dos cargadores y cinco cartuchos útiles.

Minutos más tarde, acudieron a un domicilio de la calle Monterrey, en la misma comunidad, donde se detuvieron a Javier “N” y Gonzalo “N”, al encontrarles 30 dosis de una sustancia con características de cristal, ocho dosis de hierba verde y seca con características de marihuana, así como 748 cartuchos útiles de distintos calibres. También se aseguró una caja que contenía 183 diábolos calibre 4.5 milímetros.

Las tres personas fueron detenidas y serán presentadas con lo asegurado ante las autoridades correspondientes, quienes serás las encargadas de darle seguimiento al caso.