Seguridad

Detienen a Tres Hombres y les Aseguran 753 cartuchos, un Arma y Droga en León

Los operativos se realizaron en dos domicilios de la comunidad de San José de los Romeros

Los detenidos fueron presentados ante las autoridades.Foto: FSPE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

FSPE y fuerzas de seguridad incautan 753 cartuchos, un arma y droga. Tres detenidos en San José de los Romeros.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+