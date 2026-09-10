Política

Arranca Proceso Electoral 2026-2027 en México: Fechas Clave y Cargos que se Elegirán

Desde la Cámara de Diputados hasta gobiernos estatales se definirán durante este proceso electoral. Aquí te contamos el ABC de lo que se elegirá

Qué se Vota en Proceso Electoral 2026-2027Cuartoscuro

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El 6 de junio de 2027, México elige 500 diputados y 17 gobernadores. Conoce el ABC del proceso electoral 2026-2027 y su impacto local.

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