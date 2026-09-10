Arranca Proceso Electoral 2026-2027 en México: Fechas Clave y Cargos que se Elegirán

El Proceso Electoral Federal 2026-2027 inició hoy formalmente con una elección que renovará la Cámara de Diputados y que tendrá procesos locales concurrentes en las 32 entidades del país. La Jornada Electoral está programada para el domingo 6 de junio de 2027.

Ese día se elegirán los 500 integrantes de la Cámara de Diputados y, dependiendo de la entidad, también diversos cargos locales.

A nivel federal estarán en juego 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Es importante señalar que en esta elección no se renovará el Senado de la República.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el proceso concurrente contempla la renovación de más de 19 mil cargos federales y locales.

Entre ellos se encuentran 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales, 18 mil 57 cargos en ayuntamientos y 437 cargos adicionales, entre sindicaturas, regidurías, juntas municipales y otros puestos de gobierno local.

¿Cuáles son los estados que se renovarán? Las entidades que tendrán elección el 6 de junio 2027 son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

En Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán no se renovará la gubernatura durante este proceso.

Sin embargo es importante señalar que en el caso de la capital del país se renovarán las 16 alcaldías, también se renueva el Congreso local con 66 diputaciones y las 204 Concejalías, que son integrantes de los concejos que acompañan a cada una de las 16 demarcaciones.

Las primeras actividades de organización comenzarán con la instalación de los 32 Consejos Locales del INE, prevista para el 30 de septiembre de 2026. Posteriormente, el 30 de noviembre deberán instalarse los 300 Consejos Distritales.

Las precampañas federales comenzarán el 4 de enero de 2027 y concluirán el 12 de febrero. El registro de candidaturas se realizará del 22 de marzo al 3 de abril.

Las campañas electorales federales iniciarán el 4 de abril y terminarán el 2 de junio. Del 3 al 5 de junio se desarrollará el periodo de reflexión o veda electoral.

La Jornada Electoral será el 6 de junio de 2027. Después, entre el 9 y el 11 de junio, se realizarán los cómputos distritales de la elección federal, mientras que el cómputo de circunscripción plurinominal está previsto para el 13 de junio.

La asignación de diputaciones federales de representación proporcional se realizará entre el 1 y el 23 de agosto de 2027.

Durante el proceso, el INE tendrá entre sus responsabilidades la actualización del padrón electoral, la credencialización, la capacitación de funcionarios de casilla, la ubicación de casillas y la fiscalización de los recursos de partidos y candidaturas.

Para las elecciones locales participarán los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de cada entidad, en coordinación con el INE.

PT