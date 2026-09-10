México Cuenta con Vías Institucionales para que Ciudadanos Decidan en Elecciones 2027: INE

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezó la ceremonia cívica con la que dio inicio el Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027, rumbo a los comicios del próximo 6 de junio.

Luego del izamiento de la Bandera y el Himno Nacional, Taddei Zavala dio un mensaje en el que afirmó que el INE está listo para las elecciones de 2027 y subrayó que “México tiene nuevamente en marcha las vías institucionales para que sea su ciudadanía quien decida”.

Dijo que millones de mexicanas y mexicanos acudirán a las urnas el 6 de junio de 2027 “y con su voto incidirán en las decisiones públicas de nuestro país”.

Expuso que “las elecciones permiten algo que no debemos dar por sentado, que una sociedad plural pueda expresar en las urnas sus coincidencias y sus diferencias, respaldar distintas opciones y decidir entre ellas por una misma vía, el voto”.

Taddei reconoció que “la responsabilidad que tenemos frente a nosotros es enorme”, por lo que a partir de hoy, “el INE pone en marcha toda su capacidad institucional para ser posible que millones de mexicanas y mexicanos ejerzan una vez más el derecho fundamental de decidir quiénes habrán de representarnos”.

La consejera presidenta del INE mencionó que organizar una elección de esta dimensión “exige capacidad técnica, planeación, coordinación interinstitucional, experiencia y un profundo sentido de responsabilidad pública”.

“Que hoy podamos iniciar un proceso electoral significa que México cuenta con una vía constitucional para renovar el poder, para modificar su representación política, para expresar acuerdos y desacuerdos, y para decidir su futuro mediante millones de votos individuales (…) Las elecciones son hoy parte de nuestro día a día, pero nunca deberán convertirse en un acto rutinario sin significado”, señaló Guadalupe Taddei.

A la ceremonia asistieron Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como representantes de los partidos políticos, magistrados y autoridades federales y electorales.

En las elecciones de 2027 se renovará la Cámara de Diputados: 300 curules de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, y se elegirán 19,609 cargos de elección popular, entre ellos 17 gubernaturas, 1,098 diputaciones, 18,057 puestos en ayuntamiento y 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías.

Los estados donde los ciudadanos elegirán gobernador son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

También, se elegirán diputaciones locales en 31 entidades federativas, ayuntamientos y alcaldías en 30 estados, así como otros cargos de elección popular como Juntas Municipales en Campeche, Regidurías en Nayarit y Presidencias de Comunidad en Tlaxcala.

De acuerdo con el calendario del INE, este 10 de septiembre comienza la observación electoral y se abre el registro de visitantes extranjeros.

El 30 de septiembre, se instalarán los 32 Consejos Locales y el 30 de noviembre, los 300 Consejos Distritales, lo que marcará la conformación plena de la estructura desconcentrada del INE.

Entre octubre y noviembre, se recibirán las manifestaciones de intención de candidaturas independientes, cuyo periodo de apoyo ciudadano concluirá el 12 de febrero de 2027.

El 5 de febrero de 2027, se realizará la primera insaculación de la ciudadanía para integrar las Mesas Directivas de Casilla y el 8 de abril, la segunda, a fin de asegurar la participación ciudadana en la organización de las elecciones.

El registro de candidaturas se llevará a cabo del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

El periodo de precampañas iniciará el 4 de enero y terminará el 12 de febrero.

Las campañas serán del 4 de abril al 2 de junio. Posteriormente, del 3 al 5 de junio, habrá un periodo de reflexión.

Los cómputos distritales se realizarán del 9 al 11 de junio y el de circunscripción plurinominal, el 13 de junio.

La asignación de diputaciones de representación proporcional será entre el 1 y el 23 de agosto.