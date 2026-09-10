Política

México Cuenta con Vías Institucionales para que Ciudadanos Decidan en Elecciones 2027: INE

El Instituto Nacional Electoral está listo para el proceso electoral 2026-2027

Ceremonia por inicio de proceso electoral 2026-2027Ceremonia del INE por inicio de proceso electoral 2026-2027. Foto: Cuartoscuro

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