Sheinbaum Pide a EUA No Usar a México por Elecciones tras Declaración de Marco Rubio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que los recientes señalamientos de autoridades de Estados Unidos contra México están relacionados con el proceso electoral de ese país, que tendrá elecciones en noviembre, y pidió que México no sea utilizado como parte de la campaña.

La mandataria señaló que México no interviene en las elecciones estadounidenses y sostuvo que tampoco debe existir injerencia de Estados Unidos en los procesos electorales mexicanos. Planteó que cada país debe concentrarse en los asuntos que le corresponden y mantener una relación basada en el respeto.

“México no tiene por qué ser un argumento en la elección de los EUA, porque es al pueblo de Estados Unidos al que hay que atender”, afirmó.

Sheinbaum cuestionó los cambios en el discurso de autoridades estadounidenses respecto a la cooperación con México. Explicó que, mientras en algunos momentos se reconocen los avances y la coordinación bilateral, posteriormente surgen declaraciones en las que se afirma que México no está haciendo lo suficiente y se advierte sobre posibles consecuencias.

La presidenta reiteró que la coordinación entre ambos países debe mantenerse sin subordinación y afirmó que esta postura la ha planteado tanto en asambleas públicas como en conversaciones privadas con autoridades de Estados Unidos.

Sobre el consumo de drogas en Estados Unidos, señaló que se trata de un tema que debe atenderse mediante distintas estrategias. Afirmó que México mantiene su disposición para cooperar en lo que sea necesario, con el objetivo de contribuir a reducir los delitos y evitar que las drogas lleguen a territorio estadounidense.

Sheinbaum sostuvo que esta cooperación también responde a una consideración humanitaria, al buscar que disminuyan los delitos y que las personas puedan sentirse seguras al transitar por las calles.

La presidenta insistió en que México no busca una confrontación con Estados Unidos y llamó a mantener la relación bilateral con prudencia, respeto y sin aspavientos.

Finalmente, Sheinbaum planteó que ambos países deben respetarse, atender sus propios procesos electorales y mantener la coordinación, pero estableció que la soberanía mexicana no está sujeta a negociación.