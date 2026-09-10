Política

Sheinbaum Pide a EUA No Usar a México por Elecciones tras Declaración de Marco Rubio

La presidenta criticó que "unos días dicen que México hace muy bien su trabajo y otros dicen que no hace lo suficiente"

Sheinbaum Pide a EUA No Usar a México por Elecciones tras Declaración de Marco RubioFoto: Presidencia de la República

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Sheinbaum pide a EUA no usar a México en elecciones. La presidenta destaca la importancia de mantener respeto y cooperación sin injerencias.

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