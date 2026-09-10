Docentes de la CNTE en Baja California Liberan Caseta de Cuota Tijuana-Tecate

Docentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en Tijuana liberaron nuevamente la caseta de cuota Tijuana-Tecate, como parte del paro laboral indefinido que exige el pago pendiente de salarios de maestros interinos.

Alrededor de las 08:00 horas de esta mañana, los docentes levantaron las plumas de la caseta y aseguran que se mantendrán hasta las 03:00 de la tarde en el lugar.

Esta acción reitera la inconformidad por la falta de pago de nóminas de más de 3 mil 500 maestros en el estado, los cuales exigen la atención de la Secretaría de Educación para regresar a las aulas.

Compartieron que de forma paralela, maestros de San Quintín se encuentran realizando movilizaciones.

Información Perla Velázquez

APG