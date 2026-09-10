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Docentes de la CNTE en Baja California Liberan Caseta de Cuota Tijuana-Tecate

La movilización forma parte del paro laboral indefinido que exige el pago pendiente de salarios de maestros interinos

Docentes de la CNTE en Baja California Liberan Caseta de Cuota Tijuana-TecateDocentes de la CNTE en Baja California Liberan Caseta de Cuota Tijuana-Tecate | Foto: N+

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