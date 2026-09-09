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Agricultores y Familia Lebarón Bloquearon Carretera en Chihuahua por Falta de Electricidad

La vialidad fue cerrada como medida de protesta tras un corte masivo de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad

Bloquean Carretera El Sueco-Janos en ChihuahuaBloquean Carretera El Sueco-Janos en Chihuahua. Foto: SICT

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Bloqueo total en la carretera El Sueco-Janos en Chihuahua por falta de luz. Autoridades recomiendan rutas alternas.

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