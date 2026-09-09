Agricultores y Familia Lebarón Bloquearon Carretera en Chihuahua por Falta de Electricidad

Esta mañana de miércoles, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emitió una alerta por un bloqueo total de la circulación en la carretera El Sueco-Janos, a la altura de la comunidad de Lebarón, en Chihuahua.

Desde el pasado martes, Adrián Lebarón denunció a través de sus redes sociales un corte masivo de electricidad por parte de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que acudió acompañado de la Guardia Nacional al municipio de Galeana.

De acuerdo con lo señalado en sus redes sociales, al cortar la energía eléctrica, los pozos que abastecen de agua a las siembras dejan de funcionar, lo que genera el desabasto de agua para los productores agrícolas de la región.

El líder de la comunidad reconoció que tienen adeudos que van de los 50 a los 100 mil pesos, debido a que no entraron a los subsidios de energía eléctrica conocidos como PEUA, por lo que intentaron negociar; sin embargo, los costos son elevados.

En esta ocasión, integrantes de la familia Lebarón y trabajadores del campo cerraron una de las vialidades como medida de protesta contra la CFE. Señalaron que el bloqueo tenía como intención establecer un diálogo con autoridades de la Conagua, Agricultura y la CFE para buscar una tarifa preferencial para los productores de toda la zona noroeste de Chihuahua.

Hotas más tarde tras la protesta productores agrícolas del ejido El Camello en Ascención, Chihuahua, la CFE y la Conagua se comprometieron a restablecer la energía eléctrica y regularizar los pozos de agua que suministran el líquido para los campos de cultivo.