Evita esta Zona en CDMX: Alternativa Vial a Marcha y Bloqueo en Reforma y Centro Histórico

La circulación vehicular en algunas de las principales vialidades de la Ciudad de México (CDMX) podría complicarse este martes debido a protestas que se llevarán a cabo en la zona centro.

Las actividades comenzarán alrededor de las 10:00 horas y tendrán como puntos principales Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y la zona de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, uno de los contingentes partirá del Monumento a Cuauhtémoc, ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y Lucerna, en la colonia Juárez.

Los participantes tienen previsto avanzar hacia la Cámara de Diputados para solicitar mayores garantías en los servicios de diagnóstico y tratamiento para personas con fibrosis quística.

La marcha se realizará en el marco del Día Mundial de la Fibrosis Quística y contempla una participación aproximada de 120 personas. Entre sus principales demandas se encuentra la incorporación del medicamento de última generación Trikafta al cuadro básico de salud para pacientes con esta enfermedad.

A las 11:40 horas, los familiares afectados por fibrosis quística se concentraron en el Ángel de la Independencia.

A la misma hora está prevista otra concentración encabezada por la colectiva "Equis, Justicia para las Mujeres". Las participantes tendrán como primer punto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre José María Pino Suárez, en el Centro Histórico.

Posteriormente, la movilización contempla dirigirse hacia el Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución.

La protesta busca exigir la revisión del caso de una mujer originaria de Guerrero que pasó 25 años en el penal de Atlacholoaya y recibió una sentencia de 30 años por el delito de secuestro. La colectiva solicita que se reconozca su inocencia, se analicen las presuntas irregularidades del proceso y se consideren las posibles violaciones a sus derechos humanos.

En caso de que transites por estas zonas de la CDMX, las alternativas viales que puedes usar son el Eje Central, Eduardo Molina y Circuito Interior.

FBPT