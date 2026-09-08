Marchas

Evita esta Zona en CDMX: Alternativa Vial a Marcha y Bloqueo en Reforma y Centro Histórico

Dos movilizaciones están previstas este martes en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que generará afectaciones al tránsito

Marcha en CDMXMarcha en Paseo de la Reforma. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+