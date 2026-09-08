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Bloqueo de Campesinos Afecta Esta Zona en CDMX

Los trabajadores agrícolas exigen participar en las decisiones que afectan su actividad productiva

Bloqueo de campesinos en la CDMXBloqueo de campesinos en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Campesinos bloquean CDMX exigiendo acceso justo al agua y participación en decisiones. Evita la zona y conoce más sobre sus demandas.

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Bloqueos Hoy en CDMX de Campesinos: ¿Dónde Hay Cierres por Manifestación? Zona Afectada