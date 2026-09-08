Bloqueo de Campesinos Afecta Esta Zona en CDMX

Campesinos de distintas regiones del país se han manifestado en diversas ocasiones para exigir acceso justo y equitativo al agua, por lo que este martes saldrán a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para externar nuevamente su inconformidad.

Los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas también exigen el reparto del agua sin privilegios para grandes empresas, la construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica rural, así como transparencia en la gestión hídrica y participación de los trabajadores del campo en las decisiones que afectan su actividad productiva.

Cabe recordar que integrantes de diversos frentes nacionales del campo se han unido en otras ocasiones con transportistas, con el propósito de exigir a las autoridades federales un precio digno y competitivo de su cosecha, además de seguridad en carreteras.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas se concentraron a las 10:00 de la mañana en la Comisión Nacional del Agua, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 2416, colonia Copilco el Bajo, alcaldía Coyoacán.

Hasta el momento, los manifestantes no están afectando la circulación en la zona de Insurgentes Sur; esperan un diálogo con las autoridades.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 6 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Con información de N+