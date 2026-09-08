Agenda de Marchas, Concentraciones y Rodadas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 8 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 6 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

La Fundación ‘Un Respiro para la Vida’, A.C., marchará en Cuauhtémoc a las 10:00 horas del Monumento a Cuauhtémoc, en avenida Paseo de la Reforma y Lucerna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc con destino a la Cámara de Diputados.

La Union Nacional de Trabajadores Agrícolas se concentrará en Coyoacán a las 10:00 horas, en la Comisión Nacional del Agua, en avenida Insurgentes Sur 2416, colonia Copilco el Bajo.

La Colectiva ‘Equis, Justicia para las Mujeres’ se reunirá en Cuauhtémoc a las 10:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en avenida José María Pino Suárez 2, colonia Centro Histórico y en Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

En Coyoacán a las 06:00 horas, ciclistas rodarán de Ciclópolis Coyoacán, en avenida Miguel Ángel de Quevedo 287, colonia Romero de Terreros con destino al Ajusco, Cerro Pico del Águila km 21, colonia Héroes de 1910, alcaldía Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ