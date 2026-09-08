Reporte de Nuevos Sismos en México: SSN Informa Magnitud y Epicentro
El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer los detalles de los temblores; el primero ocurrió en la madrugada
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La actividad sísmica en el país se registró desde las primeras horas de este martes, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
El SSN informó los datos correspondientes a cada temblor, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.
El primero de los sismos ocurrió a las 00:58:54 horas y tuvo una magnitud de 4.0. De acuerdo con el reporte del SSN, el epicentro se localizó a 42 kilómetros (km) al sureste de Petatlán, Guerrero, con una profundidad de 25 km.
Posteriormente, a las 02:46:52 horas, se registró otro sismo. El movimiento alcanzó una magnitud de 4.1 y tuvo su epicentro a 56 km al noreste de Matías Romero, Oaxaca. En este caso, el SSN reportó una profundidad de 139 km.
A las 4:28 horas ocurrió uno más de magnitud 4.1, con epicentro ubicado a 99 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. El movimiento tuvo una profundidad de 10 km.
De acuerdo con Protección Civil, ante un sismo es importante conservar la calma y buscar una zona segura. Si el movimiento ocurre dentro de un inmueble, se recomienda alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer, además de proteger la cabeza y el cuello. Durante el temblor no es recomendable correr hacia las salidas ni utilizar elevadores.
FBPT