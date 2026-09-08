Sociedad

Reporte de Nuevos Sismos en México: SSN Informa Magnitud y Epicentro

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer los detalles de los temblores; el primero ocurrió en la madrugada

Personas llevan a cabo un simulacroUn grupo de personas llevan a cabo un simulacro en CDMX. Foto: N+

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