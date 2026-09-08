Sociedad

Video Muestra Socavón de 30 Metros de Largo en Tonalá, Jalisco

Las autoridades ordenaron el cierre vial para atender la emergencia por la enorme oquedad ubicada en los cruces de Av. Malecón y calle Tenacatita

Lluvias originaron un enorme socavón en Tonalá, JaliscoLluvias originaron un enorme socavón en Tonalá, Jalisco. Foto: Facebook | SeguridadTon

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