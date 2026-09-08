Video Muestra Socavón de 30 Metros de Largo en Tonalá, Jalisco

La Coordinación de Seguridad y Emergencias Tonalá de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá solicitó a la ciudadanía evitar la zona.

En el lugar, cuadrillas de bomberos y policías acordonaron el perímetro, ya que por el socavón circulan en este momento flujos de agua que podrían generar un nuevo colapso.