Video Muestra Socavón de 30 Metros de Largo en Tonalá, Jalisco
Las autoridades ordenaron el cierre vial para atender la emergencia por la enorme oquedad ubicada en los cruces de Av. Malecón y calle Tenacatita
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La Coordinación de Seguridad y Emergencias Tonalá de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá solicitó a la ciudadanía evitar la zona.
En el lugar, cuadrillas de bomberos y policías acordonaron el perímetro, ya que por el socavón circulan en este momento flujos de agua que podrían generar un nuevo colapso.
"El hundimiento presenta una dimensión aproximada de 30 metros de largo, 12 metros de ancho y 6 metros de profundidad", escribió la dependencia en una publicación.
Al tiempo que exhortó a la población a respetar los cierres a la circulación y atender las indicaciones de las autoridades.
"Unidades de Protección Civil y Bomberos Tonalá, en coordinación con la Comisaría Tonalá, ya realizan las labores correspondientes en el sitio para garantizar la seguridad de todos".
Además, Protección Civil y Bomberos de Tonalá, así como la Comisaría y Paramédicos, atendieron el reporte de una familia varada en la Barranca de Colimilla.
"Un deslave en el camino bloqueó el paso de su vehículo, cuatro adultos mayores y dos menores de edad, impidiendo que pudieran regresar por su cuenta".
Según el reporte, los equipos de emergencia hicieron contacto con la familia y por las condiciones del terreno, las labores de extracción se realizarán a primera luz del día.
Con información de N+
ICM