Deportes

Murió Roberto 'Monito' Rodríguez, Leyenda del América

Pasó del Zacatepec a Las Águilas, donde fue campeón en la temporada 1970-1971

MonitoRecientemente, se informó que presentó una infección y un cuadro de anemia que complicaron su estado de salud. Foto: X | @Carlos8Reinoso.
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