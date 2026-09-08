Murió Roberto 'Monito' Rodríguez, Leyenda del América
Pasó del Zacatepec a Las Águilas, donde fue campeón en la temporada 1970-1971
Pasó del Zacatepec a Las Águilas, donde fue campeón en la temporada 1970-1971
Roberto "Monito" Rodríguez, leyenda del Club América, falleció a los 80 años, informó el equipo de Coapa la medianoche del lunes.
"El Club América lamenta profundamente el fallecimiento de Roberto “Monito” Rodríguez Pérez, leyenda de nuestra institución", se indicó en una esquela.
"Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos", se añadió.
Hace dos semanas, trascendió que Rodríguez se encontraba grave de salud, pero no se precisaron detalles.
Carlos Reinoso comunicó la triste noticia del fallecimiento antes que el América, pues compartió la cancha con él. El chileno difundió una foto junto a su compañero y más futbolistas del equipo azulcrema.
"Con mucha pena les informo que Roberto Rodrigues (el Monito) acaba de fallecer", publicó "El Maestro" en su cuenta de X.
Se coronó campeón con Las Águilas en la temporada 1970-1971, dirigido por José Antonio Roca, en aquel equipo que contaba con figuras de la talla de Carlos Reinoso, Enrique Borja, Mario "Pichojos" Pérez y Guillermo "Campeón" Hernández, entre otros.
Además, fue convocado a la Selección Mexicana, con la que disputó 16 partidos y marcó cuatro goles.
Permaneció con las Águilas hasta 1973, cuando regresó al equipo morelense. Ahí se retiró en 1976.
Sin embargo, el "Monito" Rodríguez continuó ligado al cuadro azulcrema, donde fue auxiliar técnico y entrenador de fuerzas básicas.
También dirigió equipos de reserva en distintas divisiones y fue auxiliar de Jorge Vieira en el campeonato obtenido por las Águilas en la temporada 1988-1989.
En 1985 dirigió a la Selección Mexicana Sub-16 durante la Copa Mundial de la categoría, disputada en China.
De acuerdo con reportes periodísticos, el histórico jugador padeció elefantiasis, una enfermedad crónica que puede provocar una inflamación y aumento considerable del volumen de las extremidades.
Recientemente, se informó que presentó una infección y un cuadro de anemia que complicaron su estado de salud. La familia no comunicó de inmediato las causas del deceso.
ASJ
Con mucha pena les informo que Roberto Rodrigues 🦅⚽️(el Monito 😭acaba de fallecer😭 pic.twitter.com/4TovPcVJxO— Carlos Reinoso V (@Carlos8Reinoso) September 8, 2026
El Club América lamenta profundamente el fallecimiento de Roberto “Monito” Rodríguez Pérez, leyenda de nuestra institución.— Club América (@ClubAmerica) September 8, 2026
Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/9xPCK5pw6T