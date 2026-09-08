Murió Roberto 'Monito' Rodríguez, Leyenda del América

Roberto "Monito" Rodríguez, leyenda del Club América, falleció a los 80 años, informó el equipo de Coapa la medianoche del lunes.

"El Club América lamenta profundamente el fallecimiento de Roberto “Monito” Rodríguez Pérez, leyenda de nuestra institución", se indicó en una esquela.

"Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos", se añadió.

Hace dos semanas, trascendió que Rodríguez se encontraba grave de salud, pero no se precisaron detalles.

Carlos Reinoso comunicó la triste noticia del fallecimiento antes que el América, pues compartió la cancha con él. El chileno difundió una foto junto a su compañero y más futbolistas del equipo azulcrema.

"Con mucha pena les informo que Roberto Rodrigues (el Monito) acaba de fallecer", publicó "El Maestro" en su cuenta de X.