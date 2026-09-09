Marchas, Concentraciones y Rodadas Agendadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 9 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 11 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

A las 08:30 horas, el Colectivo Nacional 'No Más Presos Inocentes' marchará del Poder Judicial de la Ciudad de México, en Doctor José María Vértiz 211, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, con destino a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Niños con MaPa rodarán a las 09:00 horas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en avenida José María Pino Suárez 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc con destino a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

La Fundación de Investigaciones Sociales A.C. marchará a las 18:45 horas del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Monumento a la Revolución, en Plaza de la República, colonia Tabacalera.

Ciclistas rodarán en la alcaldía Cuauhtémoc a las 19:00 horas, de Camelia 21, colonia Guerrero a un destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ