Marcha y Bloqueo en Reforma y Centro Histórico Inician a Esta Hora

Una fundación y una colectiva saldrán a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para expresar sus diferentes demandas, por lo que se prevén afectaciones viales en distintas zonas de la capital mexicana.

Ambas protestas se llevarán a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX. Aquí te informamos la hora y zona exacta de las manifestaciones.

A las 10:00 horas, la fundación “Un respiro para la vida A.C.” encabezará una marcha desde el Monumento a Cuauhtémoc, ubicado en avenida Paseo de la Reforma y Lucerna, colonia Juárez, rumbo a la Cámara de Diputados.

La movilización será en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Fibrosis Quística”.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la SSC, los manifestantes exigirán que se garanticen los servicios de diagnóstico y tratamiento de la fibrosis quística en México.

Así como que el medicamento de última generación “Trikafta”, se incluya en el cuadro básico de salud para pacientes con esta enfermedad.

Por otra parte, también a las 10:00 horas, la colectiva “Equis, justicia para las mujeres” se trasladará a dos puntos de la CDMX: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en avenida José María Pino Suárez número 2; así como a Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

Los integrantes de la organización exigirán el reconocimiento de la inocencia y la anulación de la sentencia de 30 años que le fue impuesta por el delito de secuestro, a una mujer originaria de Guerrero, que permaneció 25 años en el penal de Atlacholoaya.

Además, demandarán que las autoridades revisen las irregularidades de su proceso y reconozcan que fue víctima de violaciones a sus derechos humanos.

La SSC no descartó que se sumen en apoyo otras colectivas y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

SPB