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Bloqueo por Brote de Salmonella en Hospital General: Médicos Dicen que Van 277 Enfermos

Personal de Tránsito de la SSC realiza cortes a la circulación; las alternativas viales son Doctor José María Vértiz, Avenida Insurgentes y Obrero Mundial

Protesta de médicos residentes del Hospital GeneralProtesta de médicos residentes del Hospital General. Foto: N+

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¡Alarma en CDMX! Brote de Salmonella en Hospital General afecta a 277 personas. Residentes protestan por falta de recursos y exigen reunión urgente con autoridades. ¿Qué está pasando en el hospital más antiguo de México?

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