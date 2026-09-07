Bloqueo por Brote de Salmonella en Hospital General: Médicos Dicen que Van 277 Enfermos
Personal de Tránsito de la SSC realiza cortes a la circulación; las alternativas viales son Doctor José María Vértiz, Avenida Insurgentes y Obrero Mundial
Protesta de médicos residentes del Hospital General. Foto: N+
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¡Alarma en CDMX! Brote de Salmonella en Hospital General afecta a 277 personas. Residentes protestan por falta de recursos y exigen reunión urgente con autoridades. ¿Qué está pasando en el hospital más antiguo de México?
Residentes del Hospital General “Dr. Eduardo Liceaga" realizan un bloqueo en la avenida Cuauhtémoc al cruce con la calle de Coahuila, en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), para denunciar 277 casos de Salmonella en casi una semana.
Con motivo del brote de salmonella, el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud inició una investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas. En un primer momento se informó que el brote, detectado el 31 de agosto, afectó a 145 médicos (residentes y de especialidad) cifra que representa poco más del 10% de la plantilla del hospital, integrada por más de mil 100 elementos.
En entrevista con N+ FORO, Álvaro Sánchez, médico residente en el Hospital General, explicó que la protesta es por el brote de Salmonella y de E.coli, por la contaminación de alimentos que se administran dentro del comedor de residentes.
Indicó que de 277 casos, más de 100 de sus compañeros ameritaron hospitalización y varios de ellos recibieron atención en unidades de terapia intensiva, además uno de ellos requirió una cirugía.
“También estamos haciendo esta manifestación para exponer la falta de recursos que hay, no solo para nuestros compañeros, sino para el resto de pacientes. Algo evidente fue que cuando algunos de los compañeros requerían medicamentos, no había y varios de nosotros tuvimos que cooperar", añadió Álvaro Sánchez.
El médico residente agradeció la solidaridad de médicos de base, “quienes también de su propia bolsa dieron dinero para comprar medicamentos".
Añadió que buscan hacer evidente que el hospital es viejo, pues se trata del "hospital más antiguo, quizás de México, es un hospital en donde habemos más de mil residentes... Muchas de ellas son instalaciones viejas, el sistema de drenaje es obsoleto".
“De todos estos residentes al menos 63 requirieron hospitalización y 23 de ellos persisten hospitalizados desde la semana pasada… Desafortunadamente, ha exhibido insuficiencias también del hospital. Desde que no tienen ellos el acceso médico adecuado, que no hay ni paracetamol, que los antibióticos han tenido que ser comprados para garantizárselos a nuestros compañeros por nuestros medios”, añadió Elisa, residente del Hospital General.
Los residentes piden a la autoridad médica una reunión urgente para presentarle su pliego petitorio. Hay afectación en la Línea 3 del Metrobús, por lo que no hay servicio de Jardín Pushkin a Obrero Mundial.
Por su parte, personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizan cortes a la circulación para los automovilistas, las alternativas viales son: Doctor José María Vértiz, Avenida Insurgentes y Casa del Obrero Mundial.