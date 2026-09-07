Salud

Salud Instruye Revisar Alimentos y Cocinas de Hospitales Públicos Tras Brote de Salmonella

La inspección se extenderá a clínicas del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y Pemex

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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Salud Instruye Reforzar Revisión de Alimentos y Cocinas en Hospitales por Salmonella