Salud Instruye Revisar Alimentos y Cocinas de Hospitales Públicos Tras Brote de Salmonella

La Secretaría de Salud instruyó reforzar la revisión de las condiciones higiénico-sanitarias de los servicios de alimentación en hospitales públicos, luego del brote de Salmonella que afectó a 135 médicas y médicos residentes del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga.

De las personas afectadas, 41 requirieron atención hospitalaria y 23 permanecen internadas. La dependencia informó que todas han recibido atención médica y se encuentran en buenas condiciones de salud.

La Secretaría de Salud señaló que desde que se identificó el brote se puso en marcha una investigación para determinar con evidencia las causas del evento y establecer las medidas correctivas necesarias.

Además, se inició una revisión en otros institutos nacionales de salud y hospitales de referencia, con el objetivo de identificar de manera oportuna cualquier otro caso o situación que pudiera representar un riesgo sanitario.

Como parte de estas acciones, se instruyó a la Dirección General de Epidemiología, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a mantener la vigilancia epidemiológica y sanitaria.

La revisión también incluye al IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y Pemex, instituciones que deberán supervisar las condiciones de preparación, almacenamiento, conservación y suministro de alimentos en sus unidades hospitalarias.

La inspección contempla además las condiciones sanitarias de cocinas y comedores, como parte de las medidas para prevenir nuevos eventos que puedan poner en riesgo la salud de pacientes y personal médico.

La Secretaría de Salud indicó que la Dirección General de Epidemiología y Cofepris continuarán con la vigilancia dentro de sus respectivas atribuciones y determinarán, con base en evidencia, las causas de cualquier evento identificado.

La dependencia destacó la importancia de la labor que realizan las médicas y los médicos residentes en los hospitales del país.