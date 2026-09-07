Bloqueos en el Centro de la CDMX: Alternativa Vial a Cierres de Calles y Avenidas

Todos los días diferentes grupos de personas o colectivos realizan manifestaciones en calles de la Ciudad de México (CDMX) y este lunes no es la excepción, por lo que es importante conocer las alternativas viales para que llegues a tiempo a tu destino.

De acuerdo con autoridades capitalinas, se prevén al menos cuatro protestas en el centro de la CDMX, se trata de Jubilados y Pensionados del Instituto Politécnico Nacional, integrantes de la Casa de las Muñecas Trabajadoras Sexuales de Calzada de Tlalpan, Organización “1º. de agosto”, así como jueces y magistrados en retiro.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los Jubilados y Pensionados del Instituto Politécnico Nacional se concentraron a las 7:00 horas en Palacio Nacional (Costado Sur), Plaza de la Constitución y José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, para exigir el pago de sus finiquitos y gratificaciones por jubilación que han estado retenidos o con adeudos desde el ejercicio fiscal de 2024.

Mientras que integrantes de la Casa de las Muñecas Trabajadoras Sexuales de Calzada de Tlalpan se reunieron a las 11:00 horas en Edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, quienes solicitan el pago del apoyo económico otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México por las afectaciones a sus ingresos por la construcción de la ciclovía y la Calzada Flotante de Tlalpan.

Para evitar la zona afectada en el Zócalo y los alrededores de Palacio Nacional, la alternativa vial de la SSC es el Eje Central Lázaro Cárdenas al Norte, el Eje 1 Norte, la Avenida Circunvalación y el Eje 1 Oriente al Sur, y la Avenida José María Izazaga al Poniente.

Por su parte, la Organización 1º de agosto se concentrarán durante el día (aún no definida) en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Acudirán por la contestación del oficio ingresado el día 28 de agosto del año en curso, con respecto al caso del ciclista y repartidor de 21 años que murió atropellado por una unidad del Metrobús, el 4 de febrero de 2021, en el cruce de la Avenida Balderas y la calle Artículo 123, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

En este caso la mejor opción es utilizar Eje 2 Sur (Fray Servando) o Avenida Chapultepec como rutas alternas.

Finalmente, jueces y magistrados en retiro protestarán durante el día en el Senado de la República, en Avenida Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, para exigir las indemnizaciones y pensiones complementarias a las que tienen derecho, de acuerdo al Artículo 10° transitorio de la Reforma Judicial.

Las alternativas viales son Avenida Chapultepec, Avenida de los Insurgentes, Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y usar rutas alternas.

Con información de N+