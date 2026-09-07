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Bloqueos en el Centro de la CDMX: Alternativa Vial a Cierres de Calles y Avenidas

Se prevén al menos cuatro protestas en el centro de la CDMX, alcaldía Cuauhtémoc

Protesta de jueces y magistrados en retiroProtesta de jueces y magistrados en retiro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Manifestaciones en el centro de la CDMX este lunes. Descubre las rutas alternas para evitar los bloqueos y llegar sin contratiempos.

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