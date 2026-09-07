SMN Informa Cuántos Frentes Fríos Llegarán a México en Septiembre 2026

La temporada de frentes fríos 2026-2027, que inicia este mes de septiembre en México, estará marcada por la presencia del fenómeno climatológico de El Niño, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó una mayor incidencia tanto de sistemas frontales como de tormentas invernales.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló que en total se prevé la llegada de 56 frentes fríos, seis más que el promedio, de septiembre de este año a mayo del siguiente.

“Se prevé que continúe fortaleciéndose durante la actual temporada de lluvias y alcance su máxima intensidad —de El Niño muy fuerte— hacia fin de año, cuando se prevé la mayor frecuencia de frentes fríos”, manifestó el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña.

El funcionario indicó que, de acuerdo con el pronóstico, este mes se prevé la llegada de tres frentes fríos a territorio mexicano.

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Estos fenómenos meteorológicos son impulsados por una masa de aire frío; tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días, y sus efectos pueden incluir bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

Respecto a los otros meses, Vázquez Romaña detalló el pronóstico: 7 en octubre, 8 en noviembre, 9 en diciembre, 8 en enero, 7 en febrero, 6 en marzo, 6 en abril y 2 en mayo.

Debido a la presencia de El Niño, habrá mayor probabilidad de que masas de aire se desplacen hacia el norte y centro de México, incrementando la probabilidad de condiciones húmedas.

Por esa razón, añadió, se pronostica que alrededor de 32 sistemas frontales lleguen al país durante noviembre, diciembre, enero y febrero, es decir, más de 50%.

También se prevé un aumento en la frecuencia de los denominados eventos de Norte, que podrían ocasionar episodios con intensificación del viento, incremento en el oleaje y precipitaciones en zonas costeras del golfo de México.

El titular del SMN añadió que durante la temporada invernal, algunas masas de aire frío procedentes de Canadá y Estados Unidos, al interaccionar con abundante humedad, podrían desarrollar tormentas invernales, principalmente en el noroeste y norte del territorio nacional.

Además, comentó que durante la transición verano-otoño “aún pueden desarrollarse ciclones tropicales, principalmente los que llegan al golfo de México, donde las masas de aire frío que impulsan a los sistemas frontales pueden interactuar con los eventos ciclónicos, propiciando que estos modifiquen sus trayectorias o se estacionen por más tiempo. En consecuencia, se incrementan o intensifican sus efectos”, alertó.

SPB