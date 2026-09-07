Pronóstico del tiempo

SMN Informa Cuántos Frentes Fríos Llegarán a México en Septiembre 2026

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer cómo será la temporada de sistemas frontales ante la presencia de El Niño

Nevado de Toluca con lluvias y bajas temperaturas por presencia de frente frío en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoNevado de Toluca con lluvias y bajas temperaturas por presencia de frente frío en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+