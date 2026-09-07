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Fuertes Lluvias Dejan Inundaciones en Tlalnepantla, Edomex

El gobierno local dijo que desplegó a personal de Protección Civil para atender a la población y pidió a los automovilistas considerar rutas alternas

TlalnepantlaFoto: Gobierno de Tlalnepantla.
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