Fuertes Lluvias Dejan Inundaciones en Tlalnepantla, Edomex

Las fuertes lluvias que cayeron sobre la Zona Metropolitana del Valle de México dejaron severas inundaciones en vialidades de Tlalnepantla, Estado de México.

La alcaldía informó que ha desplegado a personal de Protección Civil para atender a la población y pidió a los automovilistas considerar rutas alternas.

Al momento, no se ha precisado la magnitud de las afectaciones, pero videos e imágenes compartidas muestran que hubo varias anegaciones en vías importantes de la demarcación, donde algunos vehículos quedaron varados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Conductor Remolca Autos Varados por Inundación en Periférico Norte

Tan solo en Periférico Norte, cerca de Multiplaza Arboledas, algunos vehículos quedaron estacionados con el agua llegando a la altura de la manija.

En algunos puntos, el nivel del agua casi llegó a la cintura de las personas. A pesar de esto, algunos peatones se aventuraron a cruzar, con el riesgo de encontrarse con algún registro abierto que no fuera visible debido al agua.

La afectación se extendió por alrededor de 8 kilómetros, tanto por la inundación como por un accidente ocurrido en las inmediaciones. Ante la emergencia, los propios automovilistas se ayudaron entre sí para sacar sus vehículos de la zona anegada.

Dos horas después, policías municipales llegaron al sitio e iniciaron las labores de desazolve.

Debido a las anegaciones, algunas personas tuvieron que caminar por los carriles centrales del Periférico, con el riesgo de ser atropelladas.

La circulación fue interrumpida y en un clip difundido por el gobierno de Tlalnepantla se ve cómo policías rescatan a una adulta mayor del interior de un auto en un bajo puente.

Las precipitaciones continúan en diversos puntos del municipio mexiquense y zonas aledañas. En la Ciudad de México persisten lluvias de intensidad débil a moderada.