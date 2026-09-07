Lluvias Provocan Inundaciones en Casas y Vialidades de Tres Municipios del Edomex

Las lluvias registradas en distintos municipios del Estado de México provocaron inundaciones y afectaciones en vialidades y viviendas durante la tarde y noche del domingo.

De acuerdo con reportes de N+, en Tlalnepantla se registraron encharcamientos e inundaciones sobre Periférico Norte, en la lateral ubicada después de Multiplaza Arboledas, lo que complicó la circulación. Al menos 14 vehículos quedaron varados debido a la acumulación de agua en la vialidad.

La zona afectada abarca aproximadamente 8 kilómetros y la lluvia, que comenzó alrededor de las 19:30 horas, continúa en el lugar. El nivel del agua alcanza las rodillas de los peatones que intentan salir del área afectada. Al parecer, las coladeras se encuentran tapadas, por lo que el agua no ha disminuido.

A las 21:48 horas, personal de Protección Civil realizó labores de desazolve en las alcantarillas para permitir el desfogue del agua. Estas acciones ayudaron a que el nivel comenzara a disminuir y algunos vehículos pudieran continuar su trayecto.

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Mientras tanto, en Valle de Chalco, habitantes denunciaron que el agua comenzó a ingresar a sus viviendas. En algunos puntos, el líquido también salió directamente por las coladeras, lo que provocó afectaciones al interior de los domicilios.

En Cuautitlán Izcalli también se registraron lluvias de intensidad considerable. Habitantes reportaron que algunas zonas comenzaron a inundarse, entre ellas la Unidad Fidel Velázquez y avenidas cercanas.

Las precipitaciones han generado acumulación de agua en diferentes puntos, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones al circular por las zonas afectadas y mantenerse atenta a los avisos de las autoridades.

El gobierno de Tlalnepantla informó que ha desplegado a personal de Protección Civil para atender a la población y pidió a los automovilistas considerar rutas alternas.

La circulación fue interrumpida y en un clip difundido por el gobierno de Tlalnepantla se ve cómo policías rescatan a una adulta mayor del interior de un auto en un bajo puente.

La tormenta también provocó encharcamientos en el municipio de Tultepec. La lluvia estuvo acompañada de actividad eléctrica; sin embargo, no se reportaron afectaciones mayores. Algunos automovilistas redujeron la velocidad, mientras que otros detuvieron su marcha debido a la intensidad de la precipitación.

En Tultitlán, el agua rebasó el camellón central. Combis del transporte público, vehículos particulares y motocicletas transitaron entre el agua, mientras que las inundaciones afectaron varios tramos de la avenida López Portillo.

Las precipitaciones continúan en diversos puntos del municipio mexiquense y zonas aledañas. En la Ciudad de México persisten lluvias de intensidad débil a moderada.

Esta situación persistirá en la capital del país hasta las primeras horas del lunes, pero se esperan más afectaciones en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, donde fue activada la alerta roja.

En tanto, se actualizó la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes en las demarcaciones: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan, donde se prevénn lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm).

Además, se actualiza Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

ASJ