Choque de Motocicleta Deja Un Muerto y Dos Menores Heridos en Veracruz

Un muerto y dos menores heridos es el saldo de un choque frontal ocurrido entre dos motocicletas en la llamada Brecha Huasteca, a la altura de la comunidad de El Tigre, perteneciente al municipio de Ozuluama.

En el lugar, un hombre identificado como Celso 'N', que manejaba una de las unidades, se habría impactado de frente contra el otro vehículo en el que viajaban dos menores de 13 años, vecinos de las comunidades de Cucharas y El Tigre, respectivamente.

Los menores fueron atendidos por personal médico del centro de salud de la comunidad de El Tigre y posteriormente trasladados a un hospital del municipio de Ozuluama.

Finalmente, el cuerpo de la que perdió la vida fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO); así mismo, se integra una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.