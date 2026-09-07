Accidentes

Choque de Motocicleta Deja Un Muerto y Dos Menores Heridos en Veracruz

Tres personas se vieron involucradas en un accidente en el cual una de ellas perdió la vida.

Choque de Motocicleta Deja Un Muerto y Dos Menores Heridos en VeracruzLos menores fueron llevado a un hospital de la zona. Foto: Rodrigo Acuña

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Un fatal choque de motocicletas en El Tigre, Veracruz, deja un muerto y dos menores heridos.

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