Accidente Múltiple en Bulevar 2000 de Tijuana Deja 21 Personas Lesionadas

Un accidente múltiple registrado durante la tarde del domingo sobre el bulevar 2000, a la altura de Valle Bonito, en Tijuana, dejó un saldo de 21 personas atendidas por elementos del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con el reporte preliminar, en el percance estuvieron involucrados cinco vehículos. Tras recibir el llamado de emergencia, corporaciones de auxilio acudieron al sitio para brindar atención a las personas involucradas.

Del total de personas atendidas, 19 presentaron lesiones leves, mientras que dos requirieron atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que provocaron el accidente ni información adicional sobre la condición de las personas lesionadas.

APG