Accidentes

Accidente Múltiple en Bulevar 2000 de Tijuana Deja 21 Personas Lesionadas

Cinco vehículos estuvieron involucrados en el percance registrado a la altura de Valle Bonito

Accidente Múltiple en Bulevar 2000 de Tijuana Deja 21 Personas LesionadasAccidente Múltiple en Bulevar 2000 de Tijuana Deja 21 Personas Lesionadas | Foto: Bomberos de Tijuana

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