Programas sociales

Jóvenes Construyendo el Futuro: Último Día para Recoger Tarjeta en Septiembre 2026

El programa que entrega 9,582 pesos a hombres y mujeres de 18 a 29 años abrió un nuevo periodo de entrega de métodos de pago durante este mes

Jovencita posa con sobre donde está Tarjeta en entrega de Tarjetas de Jóvenes Construyendo el Futuro.¿Ya sabes cuándo es la fecha límite para recibir la Tarjeta de Jóvenes Construyendo el Futuro en Septiembre 2026?, Foto: Facebook JCF.

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