Jóvenes Construyendo el Futuro: Último Día para Recoger Tarjeta en Septiembre 2026

Si este mes iniciaste tu capacitación en Jóvenes Construyendo el Futuro, debes saber que durante septiembre hay un nuevo periodo de entrega de tarjetas a través de la cual los "aprendices" reciben su pago mensual de 9,582 pesos. Si este es tu caso, en N+ te decimos hasta cuándo puedes recogerla.

El programa del Gobierno de México está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México (STyPS) y permite a hombres y mujeres de 18 a 29 años vincularse a centros de trabajo durante un año.

Además del sueldo mensual que recibes -equivalente a un salario mínimo- los jóvenes tienen derecho a seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Abre Convocatoria del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro; ¿Cómo Inscribirse?

Pero, ojo, porque para poder recibir este apoyo es necesario que acudas por tu Tarjeta Bienestar a tiempo. En ese sentido, a través de redes sociales el programa dio a conocer que el periodo de entrega de tarjetas de Jóvenes Construyendo el Futuro estará habilitado del 3 al 10 de septiembre.

Es decir que el jueves 10 es el último día en el que podrás recoger este método de pago. Y para enterarte de dónde y cuándo debes pasar por ella, es necesario que consultes la sección de "Avisos" en la página web de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Para acreditar que tú eres el beneficiario y te entreguen tu tarjeta, es muy importante que lleves una identificación vigente. Pero, ojo, porque la fecha y sede de entrega son personalizadas.

En caso de que se te pase la fecha, tendrás que estar pendiente de los avisos de tu plataforma para saber el nuevo día y sede en los que se te convocará.

Si conoces a alguien que aún no está registrado al programa, pero cumple con los requisitos, toma en cuenta que la plataforma de registro de Jóvenes Construyendo el Futuro está abierta todos los días del año, dado que es en línea.

Sin embargo, es muy importante que esté pendiente de los periodos de postulación a centros de trabajo, dado que éstos abren de forma presencial a través de la estrategia del Mapa de Focalización.

De acuerdo con la STyPS, en octubre de 2026 abrirá un nuevo periodo de vinculaciones. Sólo pueden postular hombres y mujeres de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan al momento de hacer la solicitud.

Tras postular, hay que esperar a que el centro de trabajo contacte y acuerde un encuentro en el que se establecerán las condiciones de la capacitación.