Calendario de Pagos Pensión Bienestar del 7 a 11 de Septiembre: Estos Adultos Cobran

Llegamos a una nueva semana de depósito y este lunes se reanuda el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, por eso si aún no sabes cuándo pagan el apoyo de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, te compartimos qué letras cobran en las fechas de pago del 7 al 11 de septiembre 2026, donde hay que recordar que también le toca cobrar a las personas con discapacidad y a las madres solteras trabajadores.

En el momento en que la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, anunció el calendario con las fechas de pago Bienestar de septiembre 2026, en una nota ya te dijimos cuándo se suspenden los depósitos y los beneficiarios que no van a poder cobrar por esta pequeña pausa.

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Si aún no sabes cuándo depositan la Pensión del Bienestar, de acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Leticia Ramírez, del 1 al 25 de septiembre se va a realizar la dispersión del quinto depósito de las pensiones Bienestar de este año. En este lapso de tiempo, todos los beneficiarios pueden ir con su tarjeta del Bienestar a retirar su dinero.

Durante esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de septiembre-octubre 2026.

Si aún no cobras tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activada, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana:

Letra D, E, F: Lunes 7 de septiembre 2026.

Letra G: Martes 8 y miércoles 9 de septiembre 2026.

Letra H, I, J y K: Jueves 10 de septiembre 2026.

Letra L: Viernes 11 de septiembre 2026.

La Pensión Bienestar para adultos mayores da un pago de 6,400 pesos por beneficiario, mientras que para mujeres de 60 a 64 años es de 3,100 pesos. Es importante recordar que este depósito solo aplica para beneficiarios que ya cuentan con su Tarjeta de Bienestar activa o que anteriormente ya cobraron en al menos una ocasión.

AO