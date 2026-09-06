Programas sociales

Calendario de Pagos Pensión Bienestar del 7 a 11 de Septiembre: Estos Adultos Cobran

Si aún no sabes cuándo te depositan la Pensión del Bienestar, acá te decimos qué adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años reciben su pago en la segunda semana de septiembre 2026

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 7 a 11 de septiembre 2026 qué adultos mayores y mujeres cobranLa Pensión Bienestar sigue con el pago de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+