Calendario de Pagos Pensión Bienestar del 7 a 11 de Septiembre: Estos Adultos Cobran

Llegamos a una nueva semana de depósito y este lunes se reanuda el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, por eso si aún no sabes cuándo pagan el apoyo de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, te compartimos qué letras cobran en las fechas de pago del 7 al 11 de septiembre 2026, donde hay que recordar que también le toca cobrar a las personas con discapacidad y a las madres solteras trabajadores.
Si aún no sabes cuándo depositan la Pensión del Bienestar, de acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Leticia Ramírez, del 1 al 25 de septiembrese va a realizar la dispersión del quinto depósito de las pensiones Bienestar de este año. En este lapso de tiempo, todos los beneficiarios pueden ir con su tarjeta del Bienestar a retirar su dinero.
Durante esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de septiembre-octubre 2026.
Si aún no cobras tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activada, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana:
Letra D, E, F: Lunes 7 de septiembre 2026.
Letra G: Martes 8 y miércoles 9 de septiembre 2026.
Letra H, I, J y K: Jueves 10 de septiembre 2026.
Letra L: Viernes 11 de septiembre 2026.
La Pensión Bienestar para adultos mayores da un pago de 6,400 pesos por beneficiario, mientras que para mujeres de 60 a 64 años es de 3,100 pesos. Es importante recordar que este depósito solo aplica para beneficiarios que ya cuentan con su Tarjeta de Bienestar activa o que anteriormente ya cobraron en al menos una ocasión.