Seguridad

Hombre es Hallado sin Vida Frente a Balneario en Soconusco, Veracruz

Una persona fue encontrada muerta en el tramo Jáltipan–Acayucan, a un costado de la carretera Transístmica al sur de la entidad veracruzana.

Hombre es Hallado sin Vida Frente a Balneario en Soconusco, VeracruzAutoridades investigan el móvil del ataque para dar con los presuntos responsables. Foto: Archivo | N+

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Un cuerpo sin vida fue hallado frente a un balneario en Soconusco, Veracruz. La policía investiga sin detenidos aún.

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