Hombre es Hallado sin Vida Frente a Balneario en Soconusco, Veracruz

En la zona sur de Veracruz fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre a un costado de la carretera Transístmica, en el tramo Jáltipan–Acayucan, frente a un conocido balneario en el municipio de Soconusco.

Fueron automovilistas que transitaban por la zona quienes se encargaron de dar aviso a las autoridades sobre la presencia del cuerpo, por lo que, minutos más tarde, al sitio acudieron elementos policiacos, quienes acordonaron el área y dieron aviso a personal de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento se desconoce cuál pudo haber sido el móvil del crimen y no se han reportado personas detenidas que tengan presunta relación con estos hechos de violencia registrados en la zona sur de la entidad veracruzana.