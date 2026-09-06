Detienen a Siete por Delitos Contra la Salud en Parral; Dos Son Menores de Edad

La Fiscalía de Distrito Zona Sur informó sobre la detención en flagrancia de siete personas, dos de ellas menores de edad, durante un cateo realizado en un domicilio de la calle Dignidad, en la colonia Federico Piñón, de la ciudad de Parral.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el operativo fue encabezado por agentes del Ministerio Público, en conjunto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

En el lugar fueron detenidos Cruz Alan, Alondra Verónica, Jazmín Alexandra, Almendra y Verónica, así como dos menores identificados con las iniciales M.X.G.G. y Y.L.C.P.

Durante el cateo fueron asegurados tres envoltorios en bolsas transparentes que contenían 560 gramos de marihuana, además de diversos artículos, entre ellos stickers con dibujos alusivos a la marihuana, dos radios de comunicación y una caja metálica que contenía seis cartuchos útiles calibre 9 milímetros.

Las siete personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, las personas adolescentes deben ser consideradas y tratadas como inocentes durante todas las etapas del procedimiento.

Esto, mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, conforme a lo establecido por la ley.