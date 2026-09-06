Seguridad

Detienen a Siete por Delitos Contra la Salud en Parral; Dos Son Menores de Edad

Siete personas fueron detenidas en Parral tras un cateo en el que se localizaron 560 gramos de marihuana y seis cartuchos calibre 9 milímetros.

Detienen a Siete Personas por Delitos Contra la SaludDetienen a Siete Personas por Delitos Contra la Salud. Foto: FGE

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Siete detenidos en Parral por delitos contra la salud; entre ellos, dos menores. Se incautaron 560g de marihuana y cartuchos.

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