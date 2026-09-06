Hallan Sin Vida a Estudiante UAEMex, Carlos Alexander Ortiz Sánchez

Carlos Alexander Ortiz Sánchez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), fue hallado sin vida, informó la institución educativa. El joven, de 19 años, formaba parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

De acuerdo con reportes policiales, Carlos Alexander murió después de ser atropellado en Paseo Tollocan, en Toluca. El accidente habría ocurrido el 3 de septiembre en los carriles centrales de esta vialidad, a la altura de la calle Andrés Quintana Roo.

Tras no regresar a su domicilio, sus familiares denunciaron su desaparición. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió una ficha de búsqueda con sus características físicas y datos sobre el último lugar donde había sido visto.

Según la información del documento, el joven desapareció en San Matías Transfiguración, en el municipio de Zinacantepec, en ese momento, vestía pantalón azul tipo cargo y una camisa negra de manga larga.

Posteriormente, como resultado de las labores de búsqueda realizadas por las autoridades, Carlos Alexander fue localizado sin vida el 5 de septiembre y sus familiares lograron identificarlo.

La UAEMex lamentó públicamente la muerte de Carlos Alexander Ortiz Sánchez y expresó su solidaridad con sus familiares, amistades y seres queridos ante la pérdida.

“Hay despedidas para las que nunca estamos preparados”, señaló la institución educativa en el mensaje que compartió para despedir al estudiante.

La comunidad universitaria también manifestó su pesar por el fallecimiento del joven, quien era integrante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.