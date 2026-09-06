Seguridad

Hallan Sin Vida a Estudiante UAEMex, Carlos Alexander Ortiz Sánchez

El joven, de 19 años, formaba parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Foto: Fiscalía de EdomexFoto: Fiscalía de Edomex

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