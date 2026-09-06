Seguridad

Matan a Gilberto Dorantes Basurto, Subdirector de la Policía Municipal de Guerrero

En la agresión también murió un agente municipal y otro resultó herido

Foto: cuartoscuroFoto: cuartoscuro

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Matan a Tiros a Gilberto Dorantes Basurto, subdirector de la Policía Municipal de Guerrero y Militante del PRD