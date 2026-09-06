Matan a Gilberto Dorantes Basurto, Subdirector de la Policía Municipal de Guerrero

El subdirector de la Policía Municipal de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, Gilberto Dorantes Basurto, fue asesinado a balazos durante un ataque en la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas.

En la agresión también murió un agente municipal y otro resultó herido.

Los hechos ocurrieron en la noche del sábado, alrededor de las 20:00 horas, a la altura de la comunidad de La Paz, en la región de la Costa Grande. De acuerdo con los primeros reportes policiacos, un grupo de hombres armados interceptó a los elementos de seguridad y abrió fuego contra ellos.

Dorantes Basurto y el policía municipal Silvano Peñaloza murieron en el lugar. Un tercer agente resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica; hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Los policías presuntamente se dirigían hacia la comunidad de Petacalco cuando fueron emboscados, mientras que la patrulla en la que viajaban quedó varada sobre la carretera federal.

Al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad para resguardar la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizó las diligencias correspondientes. Los cuerpos de los dos agentes fallecidos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los trámites legales.

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero, instituto político en el que militaba Dorantes Basurto, condenó el asesinato y exigió a las autoridades estatales y federales una investigación inmediata, seria y profunda para identificar a los responsables materiales e intelectuales.

En un pronunciamiento, el partido aseguró que el crimen no debe quedar impune y demandó justicia, así como garantías de seguridad para la población de Guerrero.

Gilberto Dorantes Basurto también tuvo una trayectoria política. Anteriormente fue dirigente del PRD en el municipio de Coahuayutla y posteriormente fue elegido presidente municipal de esa localidad.