Seguridad

Capturan a Cuatro Sujetos Relacionados con Robo de Hidrocarburo en Tepeaca

En el operativo aseguraron tres camionetas, un inhibidor de señal, un arma de fuego, y objetos de metal denominados 'poncha llantas'.

Eloy 'N' de 49 años fue identificado como líder de la célula delictiva.Eloy 'N' de 49 años fue identificado como líder de la célula delictiva. Foto: SSP Puebla

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Cuatro detenidos en Tepeaca por robo de hidrocarburo. La SSP incauta camionetas y un inhibidor de señal.

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