Capturan a Cuatro Sujetos Relacionados con Robo de Hidrocarburo en Tepeaca

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a cuatro hombres en Puebla, presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburo en la región de Tepeaca.

Los probables responsables fueron detenidos en el Barrio del Divino Salvador e identificados como Eloy 'N' de 49 años, líder de esta célula; francisco Javier 'N' de 39 años; Alejandro 'N' de 28 e Ismael 'N' de 30.

Además de su presunta participación en delitos relacionados con hidrocarburos, estos sujetos estarían vinculados con el robo a transporte de carga.

Cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburo fueron detenidos por la Policía Estatal del @Gob_Puebla en Tepeaca.



En la intervención fue capturado Eloy N., líder de esta célula que también estaría vinculada con el robo a transporte de carga.… pic.twitter.com/6KPjReRGPD — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 5, 2026

Durante esta acción operativa, las fuerzas estatales lograron asegurar más de 19 mil pesos en efectivo, tres camionetas, un inhibidor de señal, un arma de fuego, cartuchos útiles, sustancias ilícitas y objetos de metal similares a los denominados 'poncha llantas'.

Las autoridades informaron que la captura fue gracias a las acciones implementadas para combatir el robo de hidrocarburo en la entidad.

Con información de N+

JAPR