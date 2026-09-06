Infantino Confirma Candidatura a la Reelección en la FIFA Pese a Presión para que Renuncie

Gianni Infantino buscará un cuarto y último mandato como presidente de la FIFA, confirmó este domingo el organismo rector del futbol mundial, pese a los crecientes llamados para que renuncie tras el fracaso de su plan para vender participaciones del Mundial.

FIFA informó que Infantino participará en la contienda de 2027 para extender su gestión hasta 2031, en línea con el anuncio que el propio dirigente hizo en abril.

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La UEFA, órgano rector del futbol europeo, encabeza los llamados para que Infantino deje el cargo. La confederación ha señalado que perdió la confianza en él y anteriormente amenazó con un boicot a torneos de FIFA, incluido el Mundial. Varias federaciones nacionales, entre ellas la Federación Inglesa de Futbol, también retiraron su respaldo a la reelección de Infantino.

FIFA se disculpó por errores cometidos en su controvertido plan para vender ganancias del Mundial a través de una filial comercial y se comprometió a evitar que se repitan. La disculpa no ha bastado para disminuir la presión sobre la posición de Infantino.

El sábado, al llegar a la inauguración del Mundial Femenino Sub-20 en Polonia, Infantino evitó pronunciarse sobre su futuro.

"Habrá mucho que decir, pero habrá un lugar y un momento adecuados para decirlo. No es hoy, no es aquí, pero aquí y hoy estamos disfrutando el futbol", dijo el presidente de FIFA a Sky News.

El 18 de noviembre es la fecha límite para que otros candidatos se registren en la contienda presidencial, exactamente cuatro meses antes de la votación.

Con información de AP.