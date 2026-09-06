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Infantino Confirma Candidatura a la Reelección en la FIFA Pese a Presión para que Renuncie

La UEFA y la federación inglesa ya retiraron su respaldo al dirigente suizo-italiano

Infantino Confirma Candidatura a la Reelección en la FIFA Pese a Presión para que RenuncieEl presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Foto: Reuters / Archivo

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