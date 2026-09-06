Con Doblete de Lamine Yamal, Barcelona Golea al Valencia y es Líder de LaLiga 2026

En un partido casi perfecto, el Barcelona le recetó una humillante goleada de 5-0 al Valencia en el Estadio de Mestalla. El delantero brasileño Gabriel Jesús debutó con la playera blaugrana, pero la estrella fue Lamine Yamal gracias a los dos tantos que marcó.

Además del doblete de Yamal, el club blaugrana completó la “manita” con anotaciones de Fermín, Raphinha y Pedri. Con este resultado, el Barca se coloca como líder en solitario con su cuarta victoria consecutiva y la derrota del Real Madrid ante el Betis.

El Valencia fue presa de los nervios desde el arranque y Lamine Yamal solo necesitó seis minutos para marcar el 1-0 a favor del conjunto blaugrana. El delantero mandó el 1-0 por arriba del portero Dimitrievski, con un toque sutil de izquierda tras un gran pase filtrado de Fermín.

Lamine fue una pesadilla para la zaga local y se movía como quería sobre el campo. Dos minutos después marcó el segundo tanto, pero fue anulado por fuera de juego. El Barcelona dominaba con facilidad desde la media cancha, con Pedri y Rodri en plan grande.

Fue hasta el minuto 22, que Fermín mandó un cañonazo de zurda, imparable para Dimitrievski, para poner el 0-2 en la pizarra.

Valencia respondió a los 32 minutos, cuando Arnaut Danjuma remató a puerta pero al arquero Joan García se lanzó para atajar el peligroso intento. En el 45+3 nuevamente apareció el guardameta para evitar el tanto de los locales, antes de irse a las regaderas.

Luego de la pausa los jugadores del Valencia salieron cabizbajos y se notó que seguían desconcentrados cuando el brasileño Raphinha marcó el 3-0 a los 50 minutos tras una exquisita asistencia de Fermín.

Pedri marcó el 4-0 en el 78, gracias a un disparo cruzado . Y Lamine Yamal logró su segundo gol para completar la “manita” a los 87 minutos del partido.

Luego de la victoria, con la que el Barcelona llegó a 12 unidades en la cima de la tabla general, el entrenador Hansi Flick, dijo que su equipo jugó un partido “casi perfecto”. La goleada no le evitó ser exigente, porque “siempre puedes mejorar”.

“Estoy contento. Hemos jugado un gran partido, casi perfecto. Hemos tenido el control, hemos dominado. Eso es lo que quiero del equipo: control del juego, crear espacios y si es posible marcar, lo intentamos. Ha sido un partido fantástico”, comentó Flick ante los medios.

“Nada es perfecto, siempre puedes mejorar. Si fuera perfecto, dejaríamos de trabajar. Siempre queremos hacerlo mejor”, finalizó el entrenador.

Con el Barcelona debutó el delantero Gabriel Jesús, recién contratado. El brasileño entró de cambio en el minuto 81, en lugar de Pedri, pero no tuvo oportunidades claras de anotar. El entrenador Flick pretende que el “9” se vaya adaptando poco a poco al estilo de juego del Barcelona.

Con información de N+