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Con Doblete de Lamine Yamal, Barcelona Golea al Valencia y es Líder de LaLiga 2026

El club blaugrana aprovechó la derrota del Real Madrid para afianzarse en la cima del futbol español

Lamine Yamal festeja uno de sus dos goles anotados en el Estadio Mestalla ante el ValenciaLamine Yamal festeja uno de sus dos goles anotados en el Estadio Mestalla ante el Valencia. Foto: Reuters

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