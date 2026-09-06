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Antonelli Gana el Gran Premio de Italia; Checo Pérez Termina en la Posición 18

Desde 1966 un piloto de casa no ganaba el Gran Premio de Italia

Antonelli arrancó desde la posición 19 y protagonizó una espectacular remontada para ganar en el circuito de MonzaAntonelli arrancó desde la posición 19 y protagonizó una espectacular remontada para ganar en el circuito de Monza. Foto: Reuters

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