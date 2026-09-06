Antonelli Gana el Gran Premio de Italia; Checo Pérez Termina en la Posición 18

El piloto Andrea Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Italia, mientras que George Rusell y Max Verstappen completaron el podio, luego de 53 vueltas en el circuito de Monza.

El mexicano Sergio Pérez, quien arrancó en la posición 17 con el MAC-26 de Cadillac, terminó en el lugar 18 luego de 53 vueltas.

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) arrancó desde la posición 19 y prtagonizó una espectacular remontada ante su público. El piloto de 20 años se impuso a su compañero de equipo George Russell, al que adelantó a cuatro vueltas del final de la carrera, y también dejó atrás al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Hay que señalar que el triunfo de Antonelli fue muy celebrado en toda Italia, ya que se convirtió en el primero de casa en ganar el Gran Premio de su país desde 1966, cuando lo consiguió Ludovico Scarfiotti.

La carrera de este domingo comenzó con un líder que no había destacado anteriormente. Ayer, el francés Pierre Gasly obtuvo la primera pole position de su carrera y dio la sorpresa para Alpine.

Checo Pérez dijo en la víspera que su monoplaza había logrado buen ritmo de carrera y solo estaban concentrados en "seguir avanzando un poco más". El tapatío ya ha subido al podio en Monza. En 2012 fue segundo, cuando pilotaba en Sauber; y repitió ese puesto hace tres años, a bordo de un Red Bull.

Desde las primeras vueltas, Kimi Antonelli tuvo que remontar lugares para sumar puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos de la F1, donde se consolidó en las últimas carreras. La edición en Monza tuvo un significado especial porque el joven de Mercedes corrió en casa.

Sin embargo, George Russell buscó recortar distancias en la lucha por el título de la máxima categoría del automovilismo, mientras su coequipero partió desde el fondo de la parrilla, en la vigésima plaza, debido a una fuerte penalización. La diferencia entre ambos, hasta antes de la carrera, era de 59 puntos.

Independientemente del resultado, Antonelli sigue a la cabeza de la clasificación general, pero los otros pilotos están pisándole los talones, a falta de 10 grandes premios.

La próxima competencia de la F1 será del 11 al 13 de septiembre en el Circuito Urbano de Madrid, España.

Con información de N+