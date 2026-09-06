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Sebastián Cáceres está Listo para Debutar en el Partido Celta de Vigo vs Getafe

El exdefensa del América llegó al futbol español luego de que el Celta de Vigo pagó más de 8 millones de dólares por el traspaso

Sebastián Cáceres llamó la atención del entrenador del Celta de Vigo debido a que puede jugar en varias posiciones defensivas.Sebastián Cáceres llamó la atención del entrenador del Celta de Vigo debido a que puede jugar en varias posiciones defensivas. Foto: Real Club Celta
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