Sebastián Cáceres está Listo para Debutar en el Partido Celta de Vigo vs Getafe

Apenas unos días después de dar el salto a Europa, procedente del América, el defensa Sebastián Cáceres fue convocado para jugar en el partido Celta de Vigo vs Getafe de la Jornada 5 de LaLiga 2026.

Como se sabe, el traspaso de Cáceres se hizo oficial el pasado martes 1 de septiembre y apenas este sábado entrenó junto a sus compañeros de equipo. Pero eso no fue impedimento para que el entrenador Claudio Giráldez lo incluyera en la lista de convocados para el duelo de este lunes.

Sobre la decisión de ponerlo en la lista de convocados, el técnico Giráldez dijo que “él está bien, por eso ha entrado en la convocatoria. Ahora mismo creo que lleva más ritmo de competición que nosotros, lo hemos visto muy bien en lo físico. Es un jugador para rendimiento inmediato, acostumbrado a competir cada pocos días, como es la liga allí en México”.

Hay que mencionar que el zaguero uruguayo fue comprado por el Celta de Vigo, que pagó al América más de 8 millones de dólares, para reforzar la zona baja del equipo español. Su polivalencia fue lo que llamó la atención del estratega:

“Cáceres se puede adaptar a varias posiciones. Evidentemente necesitará un proceso para saber cómo entender nuestra forma de jugar en ataque, pero está preparado para competir ya y por eso lo hemos metido en la lista”, indicó Giráldez.

El Celta de Vigo va por su primera victoria de la temporada, ya que suma 2 derrotas y 2 empates. Luego de 4 Jornadas de la Liga 2026 se ubica en zona peligrosa, en la posición 17 de la tabla general.

El central uruguayo llegó a Vigo tras seis temporadas y media en el conjunto azulcrema, tiempo en el que disputó 209 partidos oficiales y conquistó tres Ligas MX consecutivas, un Campeón de Campeones y la Campeones Cup. En México, Cáceres se asentó como uno de los defensas más destacados del campeonato y fue parte de la selección uruguaya que asistió a la pasada Copa del Mundo.

Las Águilas emitieron un comunicado en el que agradecieron a Cáceres por el tiempo que pasó en la institución. "Gracias por haber defendido nuestros colores desde el primer día.Gracias por los títulos que conseguimos juntos, tu profesionalismo y por la gran historia que escribimos en conjunto dentro del Club. Te deseamos mucho éxito en todos tus futuros proyectos".

Las Águilas acaban de concretar el fichaje del español Carlos Álvarez, proveviente del Levante, equipo con el que registró 14 goles y 14 asistencias en 105 partidos a lo largo de tres años.

Con información de N+