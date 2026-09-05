Pierre Gasly se Lleva la Pole Position en el GP de Italia; Checo Pérez Saldrá 17mo

Resultado sorpresivo en la fase de clasificación del Gran Premio de Italia. Cuando prácticamente todos esperaban otra actuación dominante de Kimi Antonelli y de George Russell o incluso que Ferrari hiciera valer la "localía", apareció el piloto francés Pierre Gasly para acaparar los titulares de cara a la carrera principal de este domingo en el circuito de Monza.

Gasly lideró la etapa 1 de la clasificación consiguiendo una sorprendente pole position por 0.060 segundos sobre el gran favorito George Russell. De esta manera, la escudería de Alpine se lleva su primera gran oportunidad de la temporada, pues al interior del equipo creen que pueden hacer un gran papel durante la carrera.

El director general de Alpine, Steve Nielsen, cree que Pierre Gasly puede aspirar a algo aún más grande en Monza. El directivo aseguró que el principal objetivo para este domingo es "intentar ganar". "Creo que vamos a intentarlo. ¿Por qué no? No tenemos que ser respetuosos con nadie. Estamos en la pole por méritos propios. Veamos qué podemos hacer" y añadió que "mañana vamos a apuntar alto y a irnos de aquí con tantos puntos como podamos conseguir".

Esta será la mejor posición de arranque en la carrera de Pierre Gasly, quien ha dicho que intentará hacer lo mejor posible. "Mi plan es mantenerme primero todo el tiempo que pueda", afirmó el piloto francés. "¿Cuánto tiempo será eso? No tengo ni idea. Mi atención estará en mi pilotaje, en no cometer errores y en sacar el máximo de lo que tengo", puntualizó.

George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Max Verstappen completan el top 5 en la parrilla de salida de Monza. Por otro lado, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez arrancará el Gran Premio de Italia en la decimoséptima posición, mientras que su compañero Valtteri Bottas, saldrá en el lugar 16.