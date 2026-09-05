Deportes

Pierre Gasly se Lleva la Pole Position en el GP de Italia; Checo Pérez Saldrá 17mo

Esta es la primera vez en la temporada 2026 en la que un piloto que no es de Mercedes o de McLaren, partirá en la posición de honor

Pierre Gasly durante la clasificación del GP de ItaliaFoto: Getty Images
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+